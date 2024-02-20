個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升1.37跌%，折合報288.69元；阿里巴巴（9988）升1.06%，折合報72.26元；美團（3690）升2.46%，折合報74.54元；匯控（0005）升1.08%，折合報63.07元；建行（0939）跌0.29%，折合報4.72元。

道期現跌0.139%；標期現跌0.1%；納期現跌0.06%。日本東證指數現跌0.06%；韓國KOSPI指數現跌0.64%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.11%。

VIX指數隔晚升3.3%或0.47點，報14.71點。

紐油現跌0.07%或0.06美元，報79.13美元；布油現升0.1%或0.09美元，報83.56美元；金價現跌0.06%或1.25美元，報2015.96美元；LME 銅期貨隔晚跌0.64%或54.5美元，報8434.5美元。比特幣現跌0.74%或387.19美元，報51519.36美元；美國10年期債息現升0.78%或0.0334厘，報4.3126厘。

今日焦點股份可留意：

南順（0411）最快今公布業績。

朗廷（1270）可分派收入按年增逾56%至2.98億，因高息前景不明停派息。

希瑪眼科（3309）︰愛康健獲納入長者醫療券大灣區試點計劃。

國航（0753）1月客運力按年升五成。

股價跌逾三成，飛天雲動科技（6610）：大股東及管理層無減持，公司營運正常。

實力建業（0519）盈警，料中期虧損擴大至3400萬。

花旗：農曆年高端中場客數目不及十一，客均落注較疫情前高77%。

金界（3918）去年多賺66%至1.77億美元，不派息。

恒和珠寶（0513）料中期虧損擴大至3500萬元。

中集車輛（1839）：美國調查結果將延期到今年4月18日。

建滔系發盈警，建滔集團（0148）去年少賺45%，建滔積層板（1888）盈利跌55%。

鳳凰衛視（2008）明日起落實十合一股。

沙大川辭任知乎（2390）執董、首席財務官。

惠生工程（2236）委任周瑜為執董兼首席財務官。

南航（1055）1月客運力按年升四成。

L'Occitane（0973）遭ACATIS減持至6.94%。

比亞迪（1211）旗艦轎車秦PLUS減價。

京東（9618）：正初步評估收購Currys。

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