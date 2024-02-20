恒指今早高開66點或0.42%，報16222點，大市成交金額10億元；國指今早高開29點或0.55%，報5514點。恒生科技指數開市報3275點，升0.69%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為6.66%，下跌為2.78%，無升跌為90.55%。