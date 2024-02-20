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恒指今早高開66點 科指升0.6% 龍湖升2% 閱文升1%

恒指今早高開66點或0.42%，報16222點，大市成交金額10億元；國指今早高開29點或0.55%，報5514點。恒生科技指數開市報3275點，升0.69%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為6.66%，下跌為2.78%，無升跌為90.55%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中銀香港（2388）、金沙中國（1928）、創科實業（0669）拖累大市。

藍籌39隻升，12隻下跌，31隻無升跌。龍湖（0960）升2.25%，報9.1元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌1.97%，報12.96元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，4隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報24.05元，升1.48%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報11.92元，跌0.83%。

恒指續高於50天線(16138.84點)。科指續高於10天線(3206.15點)。

南順（0411）最快今公布業績。無成交，報9.05元。

朗廷（1270）可分派收入按年增逾56%至2.98億，因高息前景不明停派息。開市報0.61元，跌12.86%。

希瑪眼科（3309）︰愛康健獲納入長者醫療券大灣區試點計劃。開市報2.96元，升1.72%。

國航（0753）1月客運力按年升五成。無成交，報4.28元。

股價跌逾三成，飛天雲動科技（6610）：大股東及管理層無減持，公司營運正常。開市報0.94元，升2.17%。

實力建業（0519）盈警，料中期虧損擴大至3400萬。無成交，報0.075元。

花旗：農曆年高端中場客數目不及十一，客均落注較疫情前高77%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.45元。美高梅中國（2282）開市報12.5元，跌0.64%。澳博（0880）無成交，報2.52元。永利澳門（1128）無成交，報7.02元。銀河娛樂（0027）無成交，報44.25元。金沙中國（1928）開市報23.4元，跌0.85%。

金界（3918）去年多賺66%至1.77億美元，不派息。開市報3.08元，升2.33%。

恒和珠寶（0513）料中期虧損擴大至3500萬元。無成交，報0.2元。

中集車輛（1839）：美國調查結果將延期到今年4月18日。無成交，報6.88元。

建滔系發盈警，建滔集團（0148）去年少賺45%，積層板盈利跌55%。開市報15.48元，跌0.51%。建滔積層板（1888）開市報5.05元，跌1.56%。

沙大川辭任知乎（2390）執董、首席財務官。無成交，報12.16元。

惠生工程（2236）委任周瑜為執董兼首席財務官。無成交，報0.275元。

南航（1055）1月客運力按年升四成。無成交，報2.99元。

L'Occitane（0973）遭ACATIS減持至6.94%。開市報28.1元，升0.36%。

比亞迪（1211）旗艦轎車秦PLUS減價。開市報186.4元，無升跌。

京東（9618）：正初步評估收購Currys。開市報92.45元，升0.65%。

破頂股表現

破頂股包括，ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見16.8元，開市報16.8元，升0.96%；中國秦發（0866）創52周高，見0.51元，開市報0.51元，升2%；惠生國際（1340）創52周高，見0.067元，開市報0.067元，升4.69%。

異動股

上升異動股，包括，金輝控股（9993）開市報2.7元，升10.66%；卓航控股（1865）開市報0.046元，升9.52%；鈞濠集團（0115）開市報0.118元，升8.26%；一元宇宙（1616）開市報0.027元，升8%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報0.94元，升7.8%；嘉里物流（0636）開市報9.05元，升5.85%；正大企業國際（3839）開市報0.99元，升5.32%；COSMOPOL INT'L（0120）開市報2.01元，升5.24%；星空華文（6698）開市報6.99元，升5.11%；優然牧業（9858）開市報1.27元，升4.96%。

下跌異動股，包括，朗廷－ＳＳ（1270）開市報0.61元，跌12.86%；百信國際（0574）開市報0.05元，跌12.28%；聯合能源集團（0467）見52周低0.375元，開市報0.375元，跌10.71%；米技國際控股（1715）開市報0.033元，跌5.71%；國富創新（0290）開市報0.212元，跌3.64%；易點雲（2416）開市報3.08元，跌2.84%；眾安集團（0672）開市報0.103元，跌2.83%；粵豐環保（1381）開市報4.2元，跌2.55%；鷹君（0041）開市報11.7元，跌2.34%。

 

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