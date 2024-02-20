人行不對稱下調LPR，A股先跌後升，外電報道內銀沽美元，離岸人民幣先貶後升，而在岸價先升後貶，離岸、在岸價齊向7.20水平靠攏。內地分析傾向稱LPR調整利好，但外圍分析則認為未能打消對中國經濟增長前景的憂慮，歐股、美期向下，A股，港股早市亦向下，到午後才倒升。