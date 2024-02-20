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港股倒升 恒指收市升91點 科指升0.35%

人行不對稱下調LPR，A股先跌後升，外電報道內銀沽美元，離岸人民幣先貶後升，而在岸價先升後貶，離岸、在岸價齊向7.20水平靠攏。內地分析傾向稱LPR調整利好，但外圍分析則認為未能打消對中國經濟增長前景的憂慮，歐股、美期向下，A股，港股早市亦向下，到午後才倒升。

恒指今早高開66點，高位升118點，低位跌100點，高低波幅219點。金融、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為34.79%，下跌為28.95%，無升跌為36.24%。

恒指收市升91點或0.57%，報16247點，大市成交金額769億元，較上日減少6.24%；國指升34點或0.63%，報5519點。恒生科技指數收報3264點，升0.35%。

藍籌股成交金額391.45億元，佔大市成交50.9%；科指成份股成交金額169.45億元，佔大市成交22.03%；國指成份股成交金額312.64億元，佔大市成交40.65%。

24隻雙櫃台股，總成交0.56億元人民幣，相當於約0.61億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.32%，至77.74億元，佔大市成交10.46%。牛熊證成交金額35.53億元，增加10.47%；窩輪成交金額42.21億元，減少5.27%。

阿里巴巴（9988）、建行（0939）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、騰訊（0700）、比亞迪（1211）拖累大市。

藍籌60隻升，20隻下跌，2隻無升跌。新奧（2688）升5%，收報59.85元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.19%，收報66.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報25.45元，升7.38%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報35.55元，跌3.66%。

恒指曾跌穿50天線(16139.35點)。科指曾跌穿10天線(3205.03點)。

北水南下合計淨流入34.71億元，較上日減少18.62%，連續第4日流入，累計流入146.83億元，對上一次連續4日淨流入是1月17日。南水北上合計淨流出1.23億元人民幣，較上日減少98.07%，連續第2日流出，累計流出64.96億元。

午後消息股表現

商湯（0020）旗下AI數據分析工具「辦公小浣熊」向港澳用戶開放。收報0.85元，跌1.16%。

今早及隔晚消息股表現

美斯缺陣︱美斯任代言人 極兔速遞（1519）邁向三連跌 最多跌逾12%。收報10.68元，跌9.03%。

人行非對稱減LPR，內房個別發展，中海外（0688）收報11.76元，升1.03%。龍湖（0960）收報9.17元，升3.03%。華潤置地（1109）收報24.4元，跌0.81%。融創（1918）收報1.24元，無升跌。禹洲（1628）收報0.081元，跌4.71%。佳兆業（1638）收報0.117元，升5.41%。世茂集團（0813）收報0.48元，升4.35%。旭輝（0884）收報0.285元，升7.55%。

南順（0411）最快今公布業績。收報9.05元，無升跌。

朗廷（1270）可分派收入按年增逾56%至2.98億，因高息前景不明停派息。收報0.64元，跌8.57%。

希瑪眼科（3309）︰愛康健獲納入長者醫療券大灣區試點計劃。收報3.07元，升5.5%。

國航（0753）1月客運力按年升五成。收報4.3元，升0.47%。

股價跌逾三成，飛天雲動科技（6610）：大股東及管理層無減持，公司營運正常。創上市新低，見0.84元，收報0.88元，跌4.35%。

實力建業（0519）盈警，料中期虧損擴大至3400萬。收報0.075元，無升跌。

花旗：農曆年高端中場客數目不及十一，客均落注較疫情前高77%。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報5.43元，跌0.37%。美高梅中國（2282）收報12.34元，跌1.91%。澳博（0880）收報2.49元，跌1.19%。永利澳門（1128）收報7.01元，跌0.14%。銀河娛樂（0027）收報45.15元，升2.03%。金沙中國（1928）收報23.5元，跌0.42%。

金界（3918）去年多賺66%至1.77億美元，不派息。收報3.22元，升6.98%。

恒和珠寶（0513）料中期虧損擴大至3500萬元。見52周低0.186元，收報0.195元，跌2.5%。

中集車輛（1839）：美國調查結果將延期到今年4月18日。收報6.87元，跌0.15%。

建滔系發盈警，建滔集團（0148）去年少賺45%，積層板盈利跌55%。收報15.26元，跌1.93%。建滔積層板（1888）收報4.99元，跌2.73%。鳳凰衛視（2008）明日起落實十合一股。

沙大川辭任知乎（2390）執董、首席財務官。收報12.5元，升2.8%。

惠生工程（2236）委任周瑜為執董兼首席財務官。收報0.27元，跌1.82%。

南航（1055）1月客運力按年升四成。收報2.98元，跌0.33%。

L'Occitane（0973）遭ACATIS減持至6.94%。收報28.45元，升1.61%。

比亞迪（1211）旗艦轎車秦PLUS減價。收報182.2元，跌2.25%。其他車股方面，吉利（0175）收報8.09元，跌0.12%；小鵬（9868）收報35.55元，跌3.66%；理想汽車（2015）收報125.6元，升0.64%；蔚來（9866）收報47.45元，跌1.86%；零跑（9863）收報22.45元，跌0.22%；恒大汽車（0708）收報0.305元，升5.17%。

京東（9618）：正初步評估收購Currys。收報91.7元，跌0.16%。

破頂股表現

破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見5.85元，收報5.82元，升1.75%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見2.53元，收報2.5元，升5.93%；上美股份（2145）創上市新高，見41.9元，收報38.15元，升0.26%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見14.46元，收報14.44元，升3%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見16.81元，收報16.59元，跌0.3%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1066.45元，收報1065.65元，跌0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1043.45元，收報1043.45元，升0.04%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.68元，收報17.66元，升0.91%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1112.9元，收報1112.9元，升0.02%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見163.5元，收報163.5元，升0.03%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見87.42元，收報87.32元，升1.06%；知行汽車（1274）創上市新高，見61.6元，收報61.05元，升3.04%；美中嘉和（2453）創上市新高，見16.1元，收報15.64元，升9.52%；首創鉅大（1329）創52周高，見0.95元，收報0.95元，無升跌；新東方（9901）創52周高，見73.1元，收報72.25元，升2.77%；九龍倉集團（0004）創52周高，見27元，收報27元，升1.69%；南戈壁（1878）創52周高，見5.44元，收報4.92元，跌5.93%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見15.7元，收報15.58元，升3.32%；神華（1088） 創52周高，見31.4元，收報30.95元，跌0.64%。

破底股方面

32隻股份創上市新低，其中十隻包括，譚仔國際（2217）低見1.05元，收報1.07元，跌0.93%；智富資源投資（0007）低見0.015元，收報0.02元，跌35.48%；世紀建業（0079）低見0.056元，收報0.063元，跌4.55%；冠中地產（0193）低見0.115元，收報0.131元，升0.77%；寶新置地（0299）低見0.189元，收報0.189元，跌0.53%；鼎億集團投資（0508）低見0.145元，收報0.145元，跌5.84%；北大資源（0618）低見0.056元，收報0.057元，跌8.06%；新天地產集團（0760）低見0.113元，收報0.113元，跌1.74%；阿爾法企業（0948）低見0.25元，收報0.25元，跌12.28%；時富投資（1049）低見0.59元，收報0.67元，升1.52%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，1957 & Co.（8495）低見0.191元，收報0.192元，跌4%；中升（0881）低見12.82元，收報13.28元，升0.61%；CHEVALIER INT'L（0025）低見4.48元，收報4.58元，升1.55%；遠東發展（0035）低見1.11元，收報1.22元，升0.83%；COSMOPOL INT'L（0120）低見1.8元，收報1.85元，跌3.14%；粵海置地（0124）低見0.42元，收報0.425元，跌3.41%；萬邦投資（0158）低見92.3元，收報92.3元，無升跌；博富臨置業（0225）低見6.1元，收報6.1元，無升跌；華信地產財務（0252）低見3.1元，收報3.1元，無升跌；太興置業（0277）低見2.6元，收報2.6元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國金融投資管理（0605）收報0.6元，升114.29%；中寶新材（2439）收報0.88元，升41.94%；富一國際控股（1470）收報0.058元，升41.46%；精優藥業（0858）收報0.041元，升36.67%；C-LINK SQ（1463）收報1.51元，升34.82%；巴克１７９８集團（1010）收報0.6元，升29.03%；ＷＴ集團（8422）收報0.095元，升28.38%；環球戰略集團（8007）收報0.08元，升25%；北京能源國際（0686）收報0.141元，升24.78%；海峽石油化工（0852）收報0.223元，升23.89%；Ａ８新媒體（0800）收報0.17元，升23.19%。

下跌異動股，包括，智富資源投資（0007）創上市新低，見0.015元，收報0.02元，跌35.48%；正乾金融控股（1152）收報0.063元，跌24.1%；奇點國際（1280）收報0.54元，跌22.86%；名仕快相（8483）收報0.075元，跌20.21%；中旭未來（9890）收報32.8元，跌20%；泰和小貸（1915）收報0.42元，跌19.23%；NEXION TECH（8420）收報0.026元，跌18.75%；滬港聯合（1001）見52周低0.248元，收報0.25元，跌18.03%；INFINITY L&T（1442）收報0.355元，跌17.44%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.062元，跌17.33%；興利（香港）控股（0396）收報0.048元，跌17.24%。

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