前中國大好友、摩根士丹利前首席經濟學家羅奇近日在《金融時報》撰文指，香港股市表現不濟，受政治因素、中國因素及中美關係等影響下「香港已玩完（Hong Kong is over）」。行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀近日在報章撰文反駁，美國政策是影響香港股市持續下跌的主因，美國加息帶動資金回流美國，而美國聯邦退休基金不再投資香港的政治決定則抑制西方資本流入。
葉劉淑儀指出，香港需要改變才能克服許多挑戰，但好消息是，大灣區一體化及激烈競爭將促進改革，內地將繼續成為香港人才、資金、政策支援和新思想的主要來源。她又指，羅奇數年未回香港，「歡迎他重訪，親眼看看這座城市如何持續繁榮發展」。
羅奇：葉劉將香港困境歸咎於美聯儲是無力反駁
羅奇則在社交平台上反駁葉劉淑儀的說法。羅奇認為，葉劉將香港困境歸咎於美聯儲是一個非常無力反駁，又錯誤地斷言他多年沒去過香港。「她錯誤地斷言我已經好幾年沒去過香港了，事實上我在2023年就去過香港3次了！」
Letter to FT by Hong Kong legislator, Regina Ip, making a very weak counter case against my op-ed of last week — blaming the Fed for HK’s woes!. She also incorrectly asserts I haven’t been to HK in several years, when in fact I was there 3x in 2023! https://t.co/Qj4EPUlgE3
— Stephen Roach (@SRoach_econ) February 19, 2024