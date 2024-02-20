葉劉淑儀指出，香港需要改變才能克服許多挑戰，但好消息是，大灣區一體化及激烈競爭將促進改革，內地將繼續成為香港人才、資金、政策支援和新思想的主要來源。她又指，羅奇數年未回香港，「歡迎他重訪，親眼看看這座城市如何持續繁榮發展」。

羅奇：葉劉將香港困境歸咎於美聯儲是無力反駁

羅奇則在社交平台上反駁葉劉淑儀的說法。羅奇認為，葉劉將香港困境歸咎於美聯儲是一個非常無力反駁，又錯誤地斷言他多年沒去過香港。「她錯誤地斷言我已經好幾年沒去過香港了，事實上我在2023年就去過香港3次了！」