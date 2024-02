葉劉淑儀指出,香港需要改變才能克服許多挑戰,但好消息是,大灣區一體化及激烈競爭將促進改革,內地將繼續成為香港人才、資金、政策支援和新思想的主要來源。她又指,羅奇數年未回香港,「歡迎他重訪,親眼看看這座城市如何持續繁榮發展」。

羅奇:葉劉將香港困境歸咎於美聯儲是無力反駁

羅奇則在社交平台上反駁葉劉淑儀的說法。羅奇認為,葉劉將香港困境歸咎於美聯儲是一個非常無力反駁,又錯誤地斷言他多年沒去過香港。「她錯誤地斷言我已經好幾年沒去過香港了,事實上我在2023年就去過香港3次了!」

Letter to FT by Hong Kong legislator, Regina Ip, making a very weak counter case against my op-ed of last week — blaming the Fed for HK’s woes!. She also incorrectly asserts I haven’t been to HK in several years, when in fact I was there 3x in 2023! https://t.co/Qj4EPUlgE3

— Stephen Roach (@SRoach_econ) February 19, 2024