靈均是於周一早上9時30分起一分鐘內，分別於上交所及深交所賣出11.95億元人民幣及13.72億元人民幣交易，致兩地主要股市指數快速被質低，引發異常交易，當中其在深圳的沽盤更在42秒內極速完成。兩地交易所因此決定叫停該公司的交易，並予以公開譴責紀律處分程序。

此外，兩地交易所亦因應程序化交易，分別發表《關於股票程序化交易報告工作有關事項的通知》和《關於加強程序化交易管理有關事項的通知》後，在建立健全量化交易監管安排，包括嚴格落實報告制度，明確了「先報告、後交易」的准入安排。其更提出加強量化交易行情授權管理，健全差異化收費機制；完善異常交易監測監控標準，加強異常交易和異常報撤單行為監管；加強對槓桿類量化產品的監測與規制，強化期現貨聯動監管。同時，進一步壓實證券公司客戶管理責任，並且加強對量化私募等機構的交易監管。