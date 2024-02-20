海底撈2023年度持續經營業務淨利潤不低於44億元，相對2022年度的16.4億元，按年多賺1.68倍。該增加主要由於海底撈餐廳的翻檯率提升及營運效率改善所致。

受匯率波動影響，本集團於2023年上半年錄得淨匯兌收益約人民幣1.92億元，但於2023年下半年產生淨匯兌損失。撇除匯兌收益及損失的影響，相較2023年上半年，下半年的淨利潤預期增加不低於10%。 董事會相信，本集團截至2023年12月31日止年度的財務業績預期將反映在新冠疫情之後的強勁復甦。

相較本集團截至2019年12月31日止年度（新冠疫情前整個財政年度）的持續經營業務收入及淨利潤分別約249.4億元及25.6 億元，海底撈截至2023年12月31日止年度的持續經營業務收入及淨利潤亦預期分別增加不低於65.9%及71.8%。該增加主要歸因於海底撈餐廳網絡的擴張。