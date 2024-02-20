海底撈（6862）公布，根據集團截至去年12月底止年度的未經審核管理賬目之初步審閱及董事會現時可得的最新資料評估，去年底持續經營業務收入預計將不低於414億元（人民幣，下同），較2022年度的310.4億元經營收入增加不少於33.3%。經營收入增加主要由於隨著針對新冠疫情的管控措施取消及經濟復甦，海底撈餐廳客流量增加，經營表現好轉。
海底撈2023年度持續經營業務淨利潤不低於44億元，相對2022年度的16.4億元，按年多賺1.68倍。該增加主要由於海底撈餐廳的翻檯率提升及營運效率改善所致。
受匯率波動影響，本集團於2023年上半年錄得淨匯兌收益約人民幣1.92億元，但於2023年下半年產生淨匯兌損失。撇除匯兌收益及損失的影響，相較2023年上半年，下半年的淨利潤預期增加不低於10%。 董事會相信，本集團截至2023年12月31日止年度的財務業績預期將反映在新冠疫情之後的強勁復甦。
相較本集團截至2019年12月31日止年度（新冠疫情前整個財政年度）的持續經營業務收入及淨利潤分別約249.4億元及25.6 億元，海底撈截至2023年12月31日止年度的持續經營業務收入及淨利潤亦預期分別增加不低於65.9%及71.8%。該增加主要歸因於海底撈餐廳網絡的擴張。