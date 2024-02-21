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憂慮加息縮表、科技股拖累 美股向下 道指跌64點

美債息回落，債息倒掛收窄，美股向下，金龍指數跌1.3%。利率互換市場定價顯示，交易員對聯儲局6月減息的看法也發生動搖，一些人開始猜測央行下一步可能加息，並認為會繼續縮表。前美國財長薩默斯上周五表達了一些市場人士已在思考的問題：聯儲局下一步行動是加息的可能性不低。美股亦受科技股拖累下挫，輝達公布業績前晶片股走低，費城證交所半導體指數創一周最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌64點，跌幅0.17%，報38563點。標普500指數收跌30點，跌幅0.61%，報4975點。納斯達克綜合指數收跌144點，或0.92%，報15630點。

Caterpillar跌2.54%，報313.74美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累53點，而Walmart升3.23%，報175.86元，貢獻道指36點。

科技股方面，蘋果收市報181.56元，跌0.41%，谷歌母公司Alphabet收市報141.12元，升0.42%，亞馬遜收市報167.08元，跌1.43%，Facebook收市報471.75元，跌0.33%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.1%，報491點。德國DAX指數收跌0.14%，報17068點；法國CAC 40指數漲0.35%，報7795點；英國富時100指數收跌0.13%，報7719點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.33%，報6005點。

美國2年期債息曾跌最多1.55%，是2月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.7%。低見4.5695厘，是2月15日4.4999厘後最低。收市報4.6121厘，是2月15日後收市新低，當日報4.574厘。現報4.6121元，跌0.63%。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月15日。

美國10年期債息曾跌最多0.87%，是2月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.74%。低見4.2419厘，是2月16日4.2339厘後最低。收市報4.2753厘，是2月15日後收市新低，當日報4.23厘。現報4.2753元，跌0.09%。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月15日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至31.373基點，是2月15日30.959基點後最窄。收市報33.9基點，是2月14日後收市最窄，當日報32.454基點。連續兩日收窄，累計2.553基點，對上一次連續兩日收窄是2月6日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至108.287基點，是2月16日106.582基點後最窄。收市報110.315基點，是2月13日後收市新高，當日報108.532基點。連續3日收窄，累計0.733基點，對上一次連升3日是2月9日。

金龍指數曾跌最多2.16%，是2月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.09%。低見5954.26點，是2月14日5901.17點後最低。收市報6005.1點，是2月14日後收市新低，當日報5995.51點。收報6005.1元，跌1.33%。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月2日。

道指曾跌最多0.43%，是2月16日後最大跌幅，當日跌幅為0.49%。低見38460.2點，是2月15日38397.94點後最低。收市報38563.8點，是2月14日後收市新低，當日報38424.27點。連跌2日，累計跌209.32點，對上一次連跌2日是1月24日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月24日。

標指曾跌最多1.01%，是2月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.02%。低見4955.02點，是2月13日4920.31點後最低。收市報4975.51點，是2月13日後收市新低，當日報4953.17點。連跌2日，累計跌54.22點，對上一次連跌2日是2月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月13日。

納指曾跌最多1.69%，是2月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.45%。低見15508.5點，是2月5日15471.68點後最低。收市報15630.78點，是2月6日後收市新低，當日報15609點。連跌2日，累計跌275.39點，對上一次連跌2日是2月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月6日。