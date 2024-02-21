個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.96%，折合報281.48元；阿里巴巴（9988）跌0.89%，折合報71.5元；美團（3690）跌0.69%，折合報72.89元；匯控（0005）升1.99%，折合報63.9元；建行（0939）跌0.61%，折合報4.77元。

道期現升0.023%；標期現跌0.02%；納期現跌0.16%。日本東證指數現跌0.26%；韓國KOSPI指數現升0.08%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.52%。

VIX指數隔晚升4.82%或0.71點，報15.42點。

紐油現升0.15%或0.11美元，報77.16美元；布油現跌1.46%或1.22美元，報82.34美元；金價現跌0.03%或0.78美元，報2023.63美元；LME 銅期貨隔晚升0.77%或65.5美元，報8500美元。比特幣現升0.37%或193.22美元，報52230.88美元；美國10年期債息現升0.13%或0.0059厘，報4.2812厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，東亞銀行（0023）、冠君產業信託（2778）、恒生（0011）、匯控（0005）、盈大地產（0432）、攜程（9961）。

海底撈（6862）料去年盈利最少44億元，多賺1.68倍超越疫情前。

新明（2699）董事涉代子公司還債累公司錄近5000萬減值，聯交所譴責及罰3董事合規培訓。

UNIQLO創辦人柳井正減持迅銷（6288）1%，套現逾65億元。

南順（0411）半年多賺2倍至1.29億，中期息0.13元。

時計寶（2033）料中期扭虧，賺1100萬。

卓能（0131）發盈喜，料去年轉賺逾3億元。

中電信（0728）1月5G套餐用戶淨增加308萬戶。

實德環球（0487）副主席馬浩文：料全年賭收或升破2100億，十六浦新一期料涉投資5至6億。

中移動（0941）1月5G套餐錄7.9億客戶數。

秀商時代控股（1849）盈警，料去年虧蝕最多約20萬坡元。

其他報道

憂慮加息縮表、科技股拖累 美股向下 道指跌64點