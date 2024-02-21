moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌10點 夜期低水52點 匯控、恒生、攜程等業績

美股向下，港股ADR跌10點或0.07%，報16144點，即月恒指夜期跌59點，報16196點，夜期低水52點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.96%，折合報281.48元；阿里巴巴（9988）跌0.89%，折合報71.5元；美團（3690）跌0.69%，折合報72.89元；匯控（0005）升1.99%，折合報63.9元；建行（0939）跌0.61%，折合報4.77元。

道期現升0.023%；標期現跌0.02%；納期現跌0.16%。日本東證指數現跌0.26%；韓國KOSPI指數現升0.08%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.52%。

VIX指數隔晚升4.82%或0.71點，報15.42點。

紐油現升0.15%或0.11美元，報77.16美元；布油現跌1.46%或1.22美元，報82.34美元；金價現跌0.03%或0.78美元，報2023.63美元；LME 銅期貨隔晚升0.77%或65.5美元，報8500美元。比特幣現升0.37%或193.22美元，報52230.88美元；美國10年期債息現升0.13%或0.0059厘，報4.2812厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，東亞銀行（0023）、冠君產業信託（2778）、恒生（0011）、匯控（0005）、盈大地產（0432）、攜程（9961）

海底撈（6862）料去年盈利最少44億元，多賺1.68倍超越疫情前。

新明（2699）董事涉代子公司還債累公司錄近5000萬減值，聯交所譴責及罰3董事合規培訓。

UNIQLO創辦人柳井正減持迅銷（6288）1%，套現逾65億元。

南順（0411）半年多賺2倍至1.29億，中期息0.13元。

時計寶（2033）料中期扭虧，賺1100萬。

卓能（0131）發盈喜，料去年轉賺逾3億元。

中電信（0728）1月5G套餐用戶淨增加308萬戶。

實德環球（0487）副主席馬浩文：料全年賭收或升破2100億，十六浦新一期料涉投資5至6億。

中移動（0941）1月5G套餐錄7.9億客戶數。

秀商時代控股（1849）盈警，料去年虧蝕最多約20萬坡元。

 

其他報道

憂慮加息縮表、科技股拖累 美股向下 道指跌64點