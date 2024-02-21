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市場開始猜測聯儲局下一步可能加息

彭博社報道，數周前市場一面倒押注3月減息，但在聯儲局鮑威爾撥冷水後，市場預期逆轉，最新的激辯話題，或許下一步根本就不是減息，而是下一步行動是加息的可能性不低。

BMO Global Asset Management固定收益和貨幣市場主管Earl Davis表示，「有太多可能的、合理的結果了」，他雖然仍然堅持認為今年會降息75個基點，但說「很難非常自信地下此斷言」。

與此同時，聯儲局沒有像過去有時的做法那樣，給出關於中期政策框架的「前瞻指引」，使得投資者無從考據。高盛資產管理多部門固定收益投資主管Lindsay Rosner表示，「抗通脹戰的最後階段將崎嶇不平」，「每一項數據的發布，的確有點像是在打乒乓比賽」。Rosner認為，「把利率維持在目前水平更長時間，更加合理」，以便聯儲局能對通脹得到遏制更有底氣。

前美國財長薩默斯上周五表達了一些市場人士已在思考的問題：聯儲局下一步行動是加息的可能性不低。薩默斯認為，聯儲局下一步行動是加息的概率在15%。而Jupiter Asset Management的絕對回報宏觀基金經理Mark Nash則認為是20%。

法國興業銀行首席外匯策略師Kit Juckes稱，如果「美國經濟再度加速，聯儲局最終將不得不再次收緊政策，美元將會走強」，可能回到2022年的歷史高點。

利率期貨顯示，3月、5月、6月、7月減息機會分別為10.6%、26.8%、65.1%、64%，而9月為76.3%，是機會率最高的月份。

 

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