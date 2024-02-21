moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開64點 科指跌0.74% 友邦跌2.2% 東方甄選跌1.8%

恒指今早低開64點或0.4%，報16182點，大市成交金額15億元；國指今早低開21點或0.39%，報5498點。恒生科技指數開市報3240點，跌0.74%。通訊服務、非必需消費品、能源、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.78%，下跌為6.7%，無升跌為88.5%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、中移動（0941）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌29隻升，44隻下跌，9隻無升跌。海底撈（6862）升1.88%，報14.1元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌2.2%，報62.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，21隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報48.5元，升0.52%；跌幅最大的是東方甄選（1797）開市報24.4元，跌1.81%。

恒指續高於50天線(16133.74點)。科指續高於10天線(3225.17點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，東亞銀行（0023）無成交，報9.58元。冠君產業信託（2778）開市報1.65元，升0.61%。恒生（0011）開市報81.95元，升0.12%。匯控（0005）開市報63.35元，升1.12%。盈大地產（0432）無成交，報0.231元。攜程（9961）開市報323.4元，跌1.16%。

海底撈（6862）料去年盈利最少44億元，多賺1.68倍超越疫情前。開市報14.1元，升1.88%。

新明（2699）董事涉代子公司還債累公司錄近5000萬減值，聯交所譴責及罰3董事合規培訓。停牌。

UNIQLO創辦人柳井正減持迅銷（6288）1%，套現逾65億元。無成交，報21.75元。

南順（0411）半年多賺2倍至1.29億，中期息0.13元。無成交，報9.05元。

時計寶（2033）料中期扭虧，賺1100萬。無成交，報0.37元。

卓能（0131）發盈喜，料去年轉賺逾3億元。無成交，報1.6元。

中電信（0728）1月5G套餐用戶淨增加308萬戶。開市報4.21元，無升跌。

實德環球（0487）副主席馬浩文：料全年賭收或升破2100億，十六浦新一期料涉投資5至6億。無成交，報0.058元。

中移動（0941）1月5G套餐錄7.9億客戶數。開市報67.95元，升0.37%。

秀商時代控股（1849）盈警，料去年虧蝕最多約20萬坡元。無成交，報0.084元。

破頂股表現

破頂股包括，ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見16.83元，開市報16.83元，升1.45%；紫元元（8223）創52周高，見2.79元，開市報2.79元，升4.1%。

破底股方面

創52周低，其中包括，京信通信（2342）低見0.6元，開市報0.6元，跌1.64%。

異動股

上升異動股，包括，飛道旅遊科技（8069）開市報0.064元，升12.28%；一元宇宙（1616）開市報0.024元，升9.09%；首都創投（2324）開市報0.114元，升8.57%；巨星醫療控股（2393）開市報0.07元，升6.06%；裕承科金（0279）開市報0.036元，升5.88%；威訊控股（1087）開市報0.33元，升4.76%；宇華教育（6169）開市報0.475元，升4.4%；美捷滙控股（1389）開市報0.17元，升4.29%；星空華文（6698）開市報7.09元，升4.11%。

下跌異動股，包括，中國金融投資管理（0605）開市報0.51元，跌15%；創勝集團－Ｂ（6628）開市報2.5元，跌10.71%；雅迪控股（1585）開市報11.3元，跌6.15%；海天國際（1882）開市報18元，跌5.26%；向中國際（1871）開市報0.265元，跌3.64%；金山雲（3896）開市報1.38元，跌3.5%；捷利交易寶（8017）開市報0.285元，跌3.39%；國能國際資產（0918）開市報0.6元，跌3.23%；恒大物業（6666）開市報0.48元，跌3.03%；奧園（3883）開市報0.172元，跌2.82%。

其他報道

市場開始猜測聯儲局下一步可能加息

港股ADR跌10點 夜期低水52點 匯控、恒生、攜程等業績

憂慮加息縮表、科技股拖累 美股向下 道指跌64點