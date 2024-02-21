恒指今早低開64點或0.4%，報16182點，大市成交金額15億元；國指今早低開21點或0.39%，報5498點。恒生科技指數開市報3240點，跌0.74%。通訊服務、非必需消費品、能源、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.78%，下跌為6.7%，無升跌為88.5%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、中移動（0941）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。
藍籌29隻升，44隻下跌，9隻無升跌。海底撈（6862）升1.88%，報14.1元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌2.2%，報62.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，21隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報48.5元，升0.52%；跌幅最大的是東方甄選（1797）開市報24.4元，跌1.81%。
恒指續高於50天線(16133.74點)。科指續高於10天線(3225.17點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，東亞銀行（0023）無成交，報9.58元。冠君產業信託（2778）開市報1.65元，升0.61%。恒生（0011）開市報81.95元，升0.12%。匯控（0005）開市報63.35元，升1.12%。盈大地產（0432）無成交，報0.231元。攜程（9961）開市報323.4元，跌1.16%。
海底撈（6862）料去年盈利最少44億元，多賺1.68倍超越疫情前。開市報14.1元，升1.88%。
新明（2699）董事涉代子公司還債累公司錄近5000萬減值，聯交所譴責及罰3董事合規培訓。停牌。
UNIQLO創辦人柳井正減持迅銷（6288）1%，套現逾65億元。無成交，報21.75元。
南順（0411）半年多賺2倍至1.29億，中期息0.13元。無成交，報9.05元。
時計寶（2033）料中期扭虧，賺1100萬。無成交，報0.37元。
卓能（0131）發盈喜，料去年轉賺逾3億元。無成交，報1.6元。
中電信（0728）1月5G套餐用戶淨增加308萬戶。開市報4.21元，無升跌。
實德環球（0487）副主席馬浩文：料全年賭收或升破2100億，十六浦新一期料涉投資5至6億。無成交，報0.058元。
中移動（0941）1月5G套餐錄7.9億客戶數。開市報67.95元，升0.37%。
秀商時代控股（1849）盈警，料去年虧蝕最多約20萬坡元。無成交，報0.084元。
破頂股包括，ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見16.83元，開市報16.83元，升1.45%；紫元元（8223）創52周高，見2.79元，開市報2.79元，升4.1%。
創52周低，其中包括，京信通信（2342）低見0.6元，開市報0.6元，跌1.64%。
異動股
上升異動股，包括，飛道旅遊科技（8069）開市報0.064元，升12.28%；一元宇宙（1616）開市報0.024元，升9.09%；首都創投（2324）開市報0.114元，升8.57%；巨星醫療控股（2393）開市報0.07元，升6.06%；裕承科金（0279）開市報0.036元，升5.88%；威訊控股（1087）開市報0.33元，升4.76%；宇華教育（6169）開市報0.475元，升4.4%；美捷滙控股（1389）開市報0.17元，升4.29%；星空華文（6698）開市報7.09元，升4.11%。
下跌異動股，包括，中國金融投資管理（0605）開市報0.51元，跌15%；創勝集團－Ｂ（6628）開市報2.5元，跌10.71%；雅迪控股（1585）開市報11.3元，跌6.15%；海天國際（1882）開市報18元，跌5.26%；向中國際（1871）開市報0.265元，跌3.64%；金山雲（3896）開市報1.38元，跌3.5%；捷利交易寶（8017）開市報0.285元，跌3.39%；國能國際資產（0918）開市報0.6元，跌3.23%；恒大物業（6666）開市報0.48元，跌3.03%；奧園（3883）開市報0.172元，跌2.82%。
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