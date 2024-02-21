恒指今早低開64點或0.4%，報16182點，大市成交金額15億元；國指今早低開21點或0.39%，報5498點。恒生科技指數開市報3240點，跌0.74%。通訊服務、非必需消費品、能源、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.78%，下跌為6.7%，無升跌為88.5%。