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港元拆息個別發展 1個月HIBOR由跌轉升

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升1.64點子至4.55863%，是2月19日後最高，當日報4.57173%。

港元現報7.8194元升值15點子，曾貶值最多5點子，報7.8214元，亦曾升值最多18點子，報7.8191元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.39點子至4.00893%，是2024年2月19日後最高；1星期HIBOR跌5.34點子至4.33792%；2星期HIBOR跌1.83點子至4.43821%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.46點子至4.67131%；6個月期HIBOR升0.48點子至4.68833%；12個月期HIBOR跌0.1點子至4.76375%。

美元指數現報103.986貶值0.093點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43033%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8586%，維持不變。

對上一次維持不變。是2024年1月01日，當日利差報-0.2011%。

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