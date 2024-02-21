期內，固定匯率除稅前利潤303.48億元，按年升83.5%。收入660.58億元，按年升30.5%，當中包括淨利息收益增加54億元，非利息收益增加100億元，反映交易及公允值收益增加64億元（主要來⾃環球銀⾏及資本市場業務）。在淨利息收益率為1.66%，上升24個基點。

去年預期信貸損失為34億元，減少1億元。2023年的提撥淨額主要包括第三級提撥，尤其與中國內地商⽤物業⾏業風險承擔有關。

集團⾏政總裁祈耀年表⽰，擬展開最多達20億美元的股份回購。預計股份回購將於公布2024年第⼀季業績前完成。

俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場（GBM）業務，環球銀⾏及資本市場業務除稅前利潤達到59.24億元，按固定匯率基準，按年增加26%。

至於去年第四季，列賬基準除稅前利潤減少⾄10億元，降幅包括2023年第四季對聯營公司交通銀⾏的投資確認減值準備30億元，以及因重新分類法國零售銀⾏業務為持作出售⽤途⽽於2023年第四季就出售有關業務減值20億元。按固定匯率基準計，除稅前利潤為10億元。列賬基準收入下降11%⾄130億元。

祈耀年指，繼續以2024年實現約15%的平均有形股本回報率為⽬標，並預計今年銀⾏業務淨利息收益⾄少達410億元。他又指，儘管對2024年上半年的貸款增⻑前景保持審慎，但中⻑期⽽⾔仍然預期客⼾貸款按年增⻑的百分比達到中個位數。祈耀年表示，2024年的⽬標派息率維持在50%。

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