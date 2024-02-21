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港股創1個月高 升幅冠全球 恒指半日升487點 成交急增64% 波幅一年最大 南水流入104億

美期亞股向下，A股昨日早段下跌，滬深交易所昨日公布限制一家大型量化對冲基金交易三天，因其涉及交易指令大量沽出股票。量化基金被罰，似為昨日行情未因人行不對稱減LPR大升找到原因，市場今日變得興奮，南水轉流入，港股、A股高開後大升，國指、恒指半日升幅為全球主要市場升幅首兩名，港股半日成交大增至647億，較上日同期升64%，恒指波幅亦擴大至617點，創近一年最大波幅，三大指數均創1個月高。內銀、內房股今日明顯抽升。攜程（9961）創上市新高，電能實業（0006）、中海油（0883）、神華（1088）、農行（1288）創52周高。

恒指今早低開64點，高位升508點，低位跌108點，高低波幅617點，是2023年3月7日後新高，當日報646.88點。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為40.62%，下跌為15.52%，無升跌為43.84%。

恒指半日升487點或3%，報16735點，大市成交金額647億元；國指升198點或3.6%，報5718點。恒生科技指數收報3410點，升4.46%。

藍籌股成交金額325.54億元，佔大市成交50.31%；科指成份股成交金額141.58億元，佔大市成交21.88%；國指成份股成交金額271.84億元，佔大市成交42.01%。

24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加5.16%，至81.76億元，佔大市成交12.62%。牛熊證成交金額34.88億元，減少1.82%；窩輪成交金額46.87億元，增加11.04%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中海油（0883）、金沙中國（1928）、銀娛（0027）拖累大市。

藍籌77隻升，4隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升10.14%，收報10.1元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌2%，收報11.74元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報0.93元，升9.41%；跌幅最大的是閱文（0772）收報25.6元，升0.59%。

恒指上試100天線(16785.13點)。科指曾升穿50天線(3411.3點)。

北水南下合計淨流入4.57億元，較上日減少86.84%，連續第5日流入，累計流入151.4億元，對上一次連續5日淨流入是2024年1月18日。南水北上合計淨流入104.83億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多3.13%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為4.15%。高見16756.01點，是1月2日17135.12點後最高。連升2日，累計升580.31點，對上一次連升2日是2月15日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月14日。

科指曾升最多4.64%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為7.08%。高見3415.74點，是1月15日3459.51點後最高。連升2日，累計升157.44點，對上一次連升2日是2月15日。

國指曾升最多3.75%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為5.08%。高見5726.39點，是1月2日5805.47點後最高。收市報5718.31點，是2023年12月29日後收市新高，當日報5768.5點。連升2日，累計升233.43點，對上一次連升2日是2月15日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月14日。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，東亞銀行（0023）收報9.67元，升0.94%。冠君產業信託（2778）收報1.75元，升6.71%。恒生（0011）收報84.7元，升3.48%。匯控（0005）收報63.3元，升1.04%。盈大地產（0432）收報0.234元，升1.3%。攜程（9961）創上市新高，見334.2元，收報333.4元，升1.89%。

海底撈（6862）料去年盈利最少44億元，多賺1.68倍超越疫情前。收報14.3元，升3.32%。

新明（2699）董事涉代子公司還債累公司錄近5000萬減值，聯交所譴責及罰3董事合規培訓。停牌。

UNIQLO創辦人柳井正減持迅銷（6288）1%，套現逾65億元。收報21.65元，跌0.46%。

南順（0411）半年多賺2倍至1.29億，中期息0.13元。收報9.05元，無升跌。

時計寶（2033）料中期扭虧，賺1100萬。收報0.37元，無升跌。

卓能（0131）發盈喜，料去年轉賺逾3億元。收報1.6元，無升跌。

中電信（0728）1月5G套餐用戶淨增加308萬戶。收報4.27元，升1.43%。

實德環球（0487）副主席馬浩文：料全年賭收或升破2100億，十六浦新一期料涉投資5至6億。收報0.058元，無升跌。

中移動（0941）1月5G套餐錄7.9億客戶數。收報68.55元，升1.26%。

秀商時代控股（1849）盈警，料去年虧蝕最多約20萬坡元。收報0.076元，跌9.52%。

破頂股表現

破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見5.91元，收報5.9元，升1.37%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見2.6元，收報2.54元，升1.6%；攜程集團－Ｓ（9961）創上市新高，見334.2元，收報333.4元，升1.89%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見14.56元，收報14.26元，跌1.25%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8708.15元，收報8708.15元，升0.03%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見17.09元，收報17.06元，升2.83%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1043.7元，收報1043.35元，跌0.01%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見87.6元，收報87.22元，跌0.11%；知行汽車（1274）創上市新高，見63.05元，收報61.75元，升1.15%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.57元，收報2.55元，無升跌；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3元，收報3元，升2.74%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見334.2元，收報333.4元，升1.89%；電能實業（0006）創52周高，見47.65元，收報47.25元，升0.75%；中海油（0883）創52周高，見15.88元，收報15.5元，跌0.51%；神華（1088） 創52周高，見31.4元，收報30.95元，無升跌；農業銀行（1288）創52周高，見3.3元，收報3.29元，升2.49%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，毅德國際（1396）低見0.12元，收報0.12元，跌3.23%；寶新置地（0299）低見0.17元，收報0.17元，跌10.05%；北大資源（0618）低見0.055元，收報0.057元，無升跌；連達科技控股（0889）低見0.295元，收報0.295元，跌4.84%；阿爾法企業（0948）低見0.22元，收報0.22元，跌12%；粵港灣控股（1396）低見0.12元，收報0.12元，跌3.23%；煜榮集團（1536）低見0.08元，收報0.08元，跌20%；廣州農商銀行（1551）低見1.55元，收報1.6元，跌1.84%；維亞生物（1873）低見0.56元，收報0.61元，升1.67%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見24.05元，收報25.3元，升0.4%。

10隻股份創52周低，其中十隻包括，COSMOPOL INT'L（0120）低見1.75元，收報1.9元，升2.7%；天德地產（0266）低見2.2元，收報2.2元，跌0.45%；有利集團（0406）低見0.91元，收報1.22元，升11.93%；WAI KEE HOLD（0610）低見0.86元，收報0.95元，無升跌；恆富控股（0643）低見0.235元，收報0.235元，跌2.89%；滬港聯合（1001）低見0.244元，收報0.25元，無升跌；新灃集團（1223）低見0.8元，收報0.81元，無升跌；INFINITY L&T（1442）低見0.335元，收報0.36元，升1.41%；日清食品（1475）低見5.05元，收報5.26元，跌0.75%；京信通信（2342）低見0.59元，收報0.64元，升4.92%。

異動股

上升異動股，包括，環科國際（0657）收報0.024元，升33.33%；中鋁國際（2068）收報2.06元，升32.9%；杰地集團（8313）收報0.046元，升31.43%；民銀資本（1141）收報0.4元，升31.15%；中彩網通控股（8071）收報0.03元，升30.43%；東方匯財證券（8001）收報0.108元，升25.58%；維港育馬（8377）收報0.131元，升24.76%；景聯集團（1751）收報0.61元，升24.49%；巨星醫療控股（2393）收報0.082元，升24.24%；富一國際控股（1470）收報0.072元，升24.14%。

下跌異動股，包括，中國金融投資管理（0605）收報0.33元，跌45%；泰昇集團（0687）收報0.25元，跌23.08%；煜榮集團（1536）創上市新低，見0.08元，收報0.08元，跌20%；瑞港建設（6816）創上市新低，見0.156元，收報0.156元，跌17.89%；邁博藥業－Ｂ（2181）收報0.41元，跌17.17%；築友智造科技（0726）收報0.139元，跌16.27%；保集健康（1246）收報0.055元，跌15.38%；迪諾斯環保（1452）收報0.065元，跌14.47%；康華醫療（3689）收報1.89元，跌14.09%；遠東控股國際（0036）收報0.048元，跌12.73%；中國順客隆（0974）收報1.48元，跌12.43%。

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