恒生（0011）公布，全年多賺58%，至178.5億元，好過預期的172.2億元，派息3.2元，全年派6.5元，多過前年的4.1元。全年淨利息收入升26%至322.95億元，好過預期的320.2億元。淨利息收益率擴闊55個基點，為2.30%（2022年為1.75%）。淨服務費收入下跌6%，至49.20億元。平均普通股股東權益回報率為11.3%（2022年為7.2%）。
普通股一級資本充足率18.1%（2022年為15.2%），高過預期的13.9%。一級資本比率為 19.9%（2022年為16.8%）。總資本比率為21.4%（2022年為18.1%）。成本效益比率為 35.8%（2022年為40.1%）。
按業務分類，財富管理及個人銀行業務、商業銀行業務，以及環球銀行業務的除稅前溢利，分別上升42%、252%及271%。但環球資本市場業務的除稅前溢利，則下跌17%。
恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵指，去年地緣政治不穩定加上經濟波動，對內地及香港均造成影響。面對這環境，各行各業均採取審慎應對措施。利率持續高企，令客戶更趨謹慎，貸款增長因此受到影響。無論經濟復蘇之速度如何，該行已經做好準備保持業務表現，亦會繼續支持客戶、香港社會以及內地的發展。
施穎茵指，增加財富管理業務非利息收入以及多元化發展的策略，已經初見成效。銀行的新造保險年度保費收入增加157%，為56億元，高於2019年疫情前的水平。雖然股市低迷，來自結構性投資產品的收入，仍然有16%的增長。
施穎茵指，與2022年底比較，減低內地商業房地產信貸風險的工作有良好進展。內地商業房地產的風險承擔按年減少33%，為350億元，只佔2023年底總貸款組合的4%。其中有抵押部分，從2022年的45%增加至2023年的53%。
施穎茵指，預期信貸損失及其他信貸減值提撥減少14.46億元，為62.48億元。原因是貸款結餘減少令第1及第2階段的預期信貸損失減少，但被主要與內地商業房地產有關的第3階段預期信貸損失增加所抵銷。
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