moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒生全年多賺58% 勝預期 息3.2元 淨利息收入升26% 勝預期

恒生（0011）公布，全年多賺58%，至178.5億元，好過預期的172.2億元，派息3.2元，全年派6.5元，多過前年的4.1元。全年淨利息收入升26%至322.95億元，好過預期的320.2億元。淨利息收益率擴闊55個基點，為2.30%（2022年為1.75%）。淨服務費收入下跌6%，至49.20億元。平均普通股股東權益回報率為11.3%（2022年為7.2%）。 

普通股一級資本充足率18.1%（2022年為15.2%），高過預期的13.9%。一級資本比率為 19.9%（2022年為16.8%）。總資本比率為21.4%（2022年為18.1%）。成本效益比率為 35.8%（2022年為40.1%）。

按業務分類，財富管理及個人銀行業務、商業銀行業務，以及環球銀行業務的除稅前溢利，分別上升42%、252%及271%。但環球資本市場業務的除稅前溢利，則下跌17%。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵指，去年地緣政治不穩定加上經濟波動，對內地及香港均造成影響。面對這環境，各行各業均採取審慎應對措施。利率持續高企，令客戶更趨謹慎，貸款增長因此受到影響。無論經濟復蘇之速度如何，該行已經做好準備保持業務表現，亦會繼續支持客戶、香港社會以及內地的發展。

施穎茵指，增加財富管理業務非利息收入以及多元化發展的策略，已經初見成效。銀行的新造保險年度保費收入增加157%，為56億元，高於2019年疫情前的水平。雖然股市低迷，來自結構性投資產品的收入，仍然有16%的增長。

施穎茵指，與2022年底比較，減低內地商業房地產信貸風險的工作有良好進展。內地商業房地產的風險承擔按年減少33%，為350億元，只佔2023年底總貸款組合的4%。其中有抵押部分，從2022年的45%增加至2023年的53%。

施穎茵指，預期信貸損失及其他信貸減值提撥減少14.46億元，為62.48億元。原因是貸款結餘減少令第1及第2階段的預期信貸損失減少，但被主要與內地商業房地產有關的第3階段預期信貸損失增加所抵銷。

 

其他報道

港股創1個月高 升幅冠全球 恒指半日升487點 成交急增64% 波幅一年最大 南水流入104億

匯豐列帳基準稅前盈利增77.9% 息0.31美元 宣布20億美元回購計劃

滬深三大指數向上 滬指以近半日高位收市

港元拆息個別發展 1個月HIBOR由跌轉升

中東及中國等基金據報考慮投資麥當勞中國業務

亞馬遜將取代Walgreens成道指成份股

馬斯克：首位植入Neuralink大腦晶片病人已可透過思維控制電腦滑鼠

A股三大指數低開 人行淨回籠3470億人幣

恒指低開64點 科指跌0.74% 友邦跌2.2% 東方甄選跌1.8%

市場開始猜測聯儲局下一步可能加息

 