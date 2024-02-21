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現代健康科技披露勞斯萊斯賣家 擬曾向Grab售域名不遂提告 被法官批評惡意註冊

由曾裕出任主席的現代健康科技（0919）日前公布用122萬坡元，折合約710萬港元，買勞斯萊斯Dawn V12 Auto汽車，構成須披露交易，今日再公布賣方(F1 Autos Pte Limited)資料，賣方最終由Ho Qiyang, Mark及Ho Junyang, Michael擁有，並確信賣方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

710萬買勞斯萊斯 現代健康：為招呼貴客

根據網上的法院判決及新聞顯示，賣方兩兄弟曾起訴東南亞最大網約車公司Grab，指Grab未有按協議向其購入「grab.co.id」的網址，法官最終駁回(dismisses)其起訴，並指兩人為「域名搶註者(cybersquatter)」、「故意、惡意濫用網域名稱註冊，侵害商標及服務商標權(the deliberate, bad faith abusive registration of domain names in violation of rights in trademarks and service marks)」。

而在訴訟中，Grabtaxi 指發現兩人公司持有超過1000個網址，包括toyotaharrier.com.sg、ubereats.com.sg等，出於擔憂，Grabtaxi 因而決定不再進行收購。

法官於判詞中指，Mark雖以協助(assist)經營其汽車服務的F1 Autos Pte Limited公司為由而擁有「toyota.harrier.com.sg」、「toyotaharrier.com.sg」、「toyotaharrier.sg」等網址，但無法解釋為何擁有「ubereats.com.sg」、「morphyrichards.com.sg」(按：Morphy Richards為英國廚房電器、家用電器公司)。

 

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