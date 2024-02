710萬買勞斯萊斯 現代健康:為招呼貴客

根據網上的法院判決及新聞顯示,賣方兩兄弟曾起訴東南亞最大網約車公司Grab,指Grab未有按協議向其購入「grab.co.id」的網址,法官最終駁回(dismisses)其起訴,並指兩人為「域名搶註者(cybersquatter)」、「故意、惡意濫用網域名稱註冊,侵害商標及服務商標權(the deliberate, bad faith abusive registration of domain names in violation of rights in trademarks and service marks)」。

而在訴訟中,Grabtaxi 指發現兩人公司持有超過1000個網址,包括toyotaharrier.com.sg、ubereats.com.sg等,出於擔憂,Grabtaxi 因而決定不再進行收購。

法官於判詞中指,Mark雖以協助(assist)經營其汽車服務的F1 Autos Pte Limited公司為由而擁有「toyota.harrier.com.sg」、「toyotaharrier.com.sg」、「toyotaharrier.sg」等網址,但無法解釋為何擁有「ubereats.com.sg」、「morphyrichards.com.sg」(按:Morphy Richards為英國廚房電器、家用電器公司)。

其他報道

半日沽空金額增27% 建行沽空增4倍

恒生全年多賺58% 勝預期 息3.2元 淨利息收入升26% 勝預期

東亞去年少賺5.5% 第二次中期息0.18元

港股創1個月高 升幅冠全球 恒指半日升487點 成交急增64% 波幅一年最大 南水流入104億

匯豐列帳基準稅前盈利增77.9% 息0.31美元 宣布20億美元回購計劃

滬深三大指數向上 滬指以近半日高位收市

港元拆息個別發展 1個月HIBOR由跌轉升

中東及中國等基金據報考慮投資麥當勞中國業務