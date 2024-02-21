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東亞：料內房情況不會比目前差很多 正待好轉

內地房地產市場表現持續低迷，東亞銀行（0023）聯席行政總裁李民斌表示，內房市場儘管充滿挑戰，但是相信壓力已差不多，亦料不會比目前差很多。隨著內地政府推出很多政策及調低貸款報價市場利率(LPR)，亦有望對內地按揭市場帶來一定作用。他相信，很多相關內房貸款正重组及拉長償還期，相關公司亦在營運中及保交樓，相信給予一定時間後情況會好轉。該行去年在內房貸款，據風險總監陳淑明指，已按年減少165億元，降至540億元，並視乎情況再調整撥備政策。

陳淑佩續稱，東亞在中國房地產貸款已著力降低集中度，已按年降低1.1個百分點至7.7%；民企內房相關貸款佔比已由前年度的59%降至去年度的51%。因應內房銷售非常緩慢，他們亦已將數個戶口降級至減值界線，並且在此前作出大的撥備，目前與內房相關的撥備率已達58%已還可以，今年會視乎情況再作相應調整。

李民斌又指，去年東亞中國透過理財產品等銷售，令服務費收入按年增長8%。就算內地利息降至紀錄低水平，他們已做好資產配置，希望內地的淨息差維持在2%以上。

在香港方面，聯席行政總裁李民僑表示，香港經濟增長放緩同時，樓價亦錄跌幅，無疑有貸款出現問題，但是數目不多。在中小企貸款方面則獲政府的擔保計劃保障，其他香港商業物業貸款則有逾八成有不同的抵押品覆蓋，加上他們已經做了很多壓力測試，及貸款價值比不能超過50%，因此就算物業價值再受壓，也有足夠缓衝。

因應預期今年下半年息率到頂並預期回落，李民僑指出，料對東亞的息差收窄只構成温和的影響，不會影響所賺息差太大，同時他們亦可以配置長期國庫債及高質定息債作缓衝。至於在非利息收入方面，他說去年主要受到外圍環境及投資信心影響到投資活動放缓，但他們已透過增加數碼化投資、增加前線人手，及提升銀行保險銷售，已見去年的銀行保險銷售增加，亦見客戶對不同投資產品產生興趣。

至於在國際市場方面，李民斌表示，位於澳門及台灣的銀行業務表現創紀錄高位。另他們在綠色和可持續貸款已按年增加147億元，並達到706億元。

李民僑補充，此前該行根據推出的5億元回購計劃已經，回購5200萬股，並將展開新一期5億元股份回購。他說，此舉反映該行對長遠的增長有信心。

 

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