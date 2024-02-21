陳淑佩續稱，東亞在中國房地產貸款已著力降低集中度，已按年降低1.1個百分點至7.7%；民企內房相關貸款佔比已由前年度的59%降至去年度的51%。因應內房銷售非常緩慢，他們亦已將數個戶口降級至減值界線，並且在此前作出大的撥備，目前與內房相關的撥備率已達58%已還可以，今年會視乎情況再作相應調整。

李民斌又指，去年東亞中國透過理財產品等銷售，令服務費收入按年增長8%。就算內地利息降至紀錄低水平，他們已做好資產配置，希望內地的淨息差維持在2%以上。

在香港方面，聯席行政總裁李民僑表示，香港經濟增長放緩同時，樓價亦錄跌幅，無疑有貸款出現問題，但是數目不多。在中小企貸款方面則獲政府的擔保計劃保障，其他香港商業物業貸款則有逾八成有不同的抵押品覆蓋，加上他們已經做了很多壓力測試，及貸款價值比不能超過50%，因此就算物業價值再受壓，也有足夠缓衝。

因應預期今年下半年息率到頂並預期回落，李民僑指出，料對東亞的息差收窄只構成温和的影響，不會影響所賺息差太大，同時他們亦可以配置長期國庫債及高質定息債作缓衝。至於在非利息收入方面，他說去年主要受到外圍環境及投資信心影響到投資活動放缓，但他們已透過增加數碼化投資、增加前線人手，及提升銀行保險銷售，已見去年的銀行保險銷售增加，亦見客戶對不同投資產品產生興趣。

至於在國際市場方面，李民斌表示，位於澳門及台灣的銀行業務表現創紀錄高位。另他們在綠色和可持續貸款已按年增加147億元，並達到706億元。

李民僑補充，此前該行根據推出的5億元回購計劃已經，回購5200萬股，並將展開新一期5億元股份回購。他說，此舉反映該行對長遠的增長有信心。

其他報道

現代健康科技披露勞斯萊斯賣家 擬曾向Grab售域名不遂提告 被法官批評惡意註冊

半日沽空金額增27% 建行沽空增4倍

恒生全年多賺58% 勝預期 息3.2元 淨利息收入升26% 勝預期

東亞去年少賺5.5% 第二次中期息0.18元

港股創1個月高 升幅冠全球 恒指半日升487點 成交急增64% 波幅一年最大 南水流入104億

匯豐列帳基準稅前盈利增77.9% 息0.31美元 宣布20億美元回購計劃

滬深三大指數向上 滬指以近半日高位收市