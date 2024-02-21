富瑞曾於1月發報告指，指港CRE於高息環境下財務狀况受壓，對港銀收款情况提出憂慮，而富瑞亦指出恒生為整體港銀中，港CRE風險敞口較大的本地銀行之一。施穎茵於今日業者記者會中表示，未有發現香港CRE貸款組合有任何系統性風險，她強調恒生對於風險承擔能力並無重大改變，其不良貸款比率亦為輕微，對今年收款及風險管理情况持審慎樂觀。

恒生銀行風險監控及合規總監張家慧亦表示，恒生對港CRE貸款組合方面大部分都為安全，而其抵押品則為優質的商業住宅，以及住宅方面發展項目，再加上於港CRE的預期信貸損失亦為低。

淨利息收入方面，恒生銀行執行董事兼財務總監蘇雪冰指出，市場普遍預期下半年減息，該與市場的預期一樣，料港息將於今年上半年維持高企，或於下半年下降，對淨利息收入有影響。她續指，於下半年或減息的背景下，銀行定存競爭下降，再加上客戶貸款需求或因借貸成本下降而上升。

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