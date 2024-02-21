羅奇表示，北京能做的最重要的事情是，首先，修復自己的機制，「北京還需要更加積極和透明，強調其維持『一國兩制』的決心」。

羅奇上周在英國《金融時報》專欄表示，香港股市陷入困境，就象徵著過去二十年的經濟成功落幕。他列舉了北京加強管控、美中緊張局勢升級等原因。「香港完了，雖然我也不願承認這一點」，「我曾經稱之為家並視之為活力堡壘的城市，其股市自回歸中國以來的表現是全球主要市場裡最差的」。

羅奇的言論引發了香港知名人士的反駁。報道指，羅奇周三接受採訪時說，解決中國經濟的長期結構性問題並非易事，北京方面遏制通縮和房地產市場滑坡等問題的舉措「迄今為止都還微不足道」。

中國政府正在尋求通過所謂的大灣區建設，加強香港與內地城市之間的經濟聯繫，希望大灣區最終能與東京和矽谷這樣的城市群一爭高低。羅奇指，大灣區是個以中國為中心的概念，會讓深圳發揮與香港同等、甚至可能更為重要的作用。「香港有被邊緣化的風險」。

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