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匯控拖累 恒指收市升幅收窄至255點 恒生升幅近15年最大

內地昨公布懲罰用交易指令大量沽出股票的量化基金，A股港股今早高開後升幅擴大，半日成交大增，國指恒指成全球升幅首兩名的市場，不過，重磅股匯控（0005）中午公布遜預期業績，股價倒跌，拖累大市升幅收窄，國指仍為第一，但恒指跌至第五。全日成升至逾兩周高，南水淨流入135.94億元，是2023年7月28日後最多，當日報164.02億元。績佳恒生（0011）曾升最多9.35%，是2009年5月6日後最大升幅，並創近兩個月收市新高。

恒指今早低開64點，高位升508點，低位跌108點，高低波幅617點，是2023年3月7日後收市新高，當日為646點。通訊服務、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為45.92%，下跌為22.62%，無升跌為31.45%。

恒指收市升255點或1.57%，報16503點，大市成交金額1224億元，較上日增加59.1%，是2月6日1280.41億元成交後最多；國指升123點或2.24%，報5642點。恒生科技指數收報3351點，升2.66%。

藍籌股成交金額665.96億元，佔大市成交54.4%；科指成份股成交金額278.23億元，佔大市成交22.73%；國指成份股成交金額526.53億元，佔大市成交43.01%。

24隻雙櫃台股，總成交0.74億元人民幣，相當於約0.8億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加28.38%，至99.81億元，佔大市成交8.15%。牛熊證成交金額45.92億元，增加29.25%；窩輪成交金額53.88億元，增加27.65%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中海油（0883）、中電（0002）拖累大市。

藍籌71隻升，11隻下跌，0隻無升跌。龍湖（0960）升9.49%，收報10.04元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌3.83%，收報60.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報0.91元，升7.06%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報6.54元，跌1.21%。

恒指受制於100天線(16782.81點)。科指曾跌穿10天線(3236.27點)，曾升穿50天線(3410.12點)。

北水南下合計淨流入10.82億元，較上日減少68.83%，連續第5日流入，累計流入157.65億元，對上一次連續5日淨流入是1月18日。南水北上合計淨流入135.95億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多3.13%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為4.15%。高見16756.01點，是1月2日17135.12點後最高。收市報16503.1點，是1月5日後收市新高，當日報16535.33點。連升2日，累計升347.49點，對上一次連升2日是2月15日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月14日。

科指曾升最多4.8%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為7.08%。高見3421.13點，是1月15日3459.51點後最高。收市報3351.22點，是1月15日後收市新高，當日報3404點。連升2日，累計升98.13點，對上一次連升2日是2月15日。

國指曾升最多4.01%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為5.08%。高見5740.39點，是1月2日5805.47點後最高。收市報5642.78點，是1月4日後收市新高，當日報5649.23點。連升2日，累計升157.9點，對上一次連升2日是2月15日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月14日。

午後消息股表現

東亞（0023）去年少賺5.5% 第二次中期息0.18元。東亞：料內房情況不會比目前差很多 正待好轉。收報9.48元，跌1.04%。

恒生（0011）全年多賺58% 勝預期 息3.2元 淨利息收入升26% 勝預期。施穎茵：恒生內房預期信貸損失已於2022年見頂。收報89.3元，升9.1%。

恒生曾升最多9.35%，是2009年5月6日後最大升幅，當日升幅為10.85%。高見89.5元，是1月2日91.25元後最高。今日收市報89.3元，是2023年12月29日後收市新高，當日報91.05元。連升2日，累計升8.300003元，對上一次連升2日是2月15日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月15日。

現代健康科技（0919）披露勞斯萊斯賣家 擬曾向Grab售域名不遂提告 被法官批評惡意註冊。收報0.104元，無升跌。

匯豐（0005）列帳基準稅前盈利增77.9% 息0.31美元 宣布20億美元回購計劃。收報60.25元，跌3.83%。

匯控曾跌最多4.15%，是2023年3月20日後最大跌幅，當日跌幅為7.62%。低見60.05元，是2月14日59.7元後最低。收市報60.55元，是1月25日後收市新低，當日報60.4元。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2月19日。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，東亞銀行（0023）收報9.48元，跌1.04%。冠君產業信託（2778）收報1.77元，升7.93%。恒生（0011）收報89.3元，升9.1%。匯控（0005）收報60.25元，跌3.83%。盈大地產（0432）收報0.234元，升1.3%。攜程（9961）創上市新高，見336元，收報331.4元，升1.28%。

海底撈（6862）料去年盈利最少44億元，多賺1.68倍超越疫情前。收報14.06元，升1.59%。

新明（2699）董事涉代子公司還債累公司錄近5000萬減值，聯交所譴責及罰3董事合規培訓。停牌。

UNIQLO創辦人柳井正減持迅銷（6288）1%，套現逾65億元。收報21.7元，跌0.23%。

南順（0411）半年多賺2倍至1.29億，中期息0.13元。收報9.1元，升0.55%。

時計寶（2033）料中期扭虧，賺1100萬。收報0.37元，無升跌。

卓能（0131）發盈喜，料去年轉賺逾3億元。收報1.7元，升6.25%。

中電信（0728）1月5G套餐用戶淨增加308萬戶。收報4.23元，升0.48%。

實德環球（0487）副主席馬浩文：料全年賭收或升破2100億，十六浦新一期料涉投資5至6億。收報0.057元，跌1.72%。

中移動（0941）1月5G套餐錄7.9億客戶數。收報67.85元，升0.22%。

秀商時代控股（1849）盈警，料去年虧蝕最多約20萬坡元。收報0.083元，跌1.19%。

破頂股表現

破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見5.93元，收報5.9元，升1.37%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見2.6元，收報2.55元，升2%；攜程集團－Ｓ（9961）創上市新高，見336元，收報331.4元，升1.28%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見14.56元，收報14.24元，跌1.39%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8708.15元，收報8705.05元，跌0%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2015元，收報2015元，升0.8%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見17.09元，收報16.55元，跌0.24%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1043.7元，收報1043.4元，跌0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1113.6元，收報1113.6元，升0.06%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見87.6元，收報87.44元，升0.14%；知行汽車（1274）創上市新高，見63.05元，收報62.6元，升2.54%；首創鉅大（1329）創52周高，見0.95元，收報0.95元，無升跌；ASMPT（0522）創52周高，見90元，收報88.2元，跌0.73%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見336元，收報331.4元，升1.28%；電能實業（0006）創52周高，見47.65元，收報46.85元，跌0.11%；中海油（0883）創52周高，見15.88元，收報15.38元，跌1.28%；神華（1088） 創52周高，見31.4元，收報30.75元，跌0.65%；農業銀行（1288）創52周高，見3.3元，收報3.26元，升1.56%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，毅德國際（1396）低見0.104元，收報0.109元，跌12.1%；冠中地產（0193）低見0.11元，收報0.123元，跌6.11%；寶新置地（0299）低見0.17元，收報0.179元，跌5.29%；鼎億集團投資（0508）低見0.12元，收報0.135元，跌6.9%；北大資源（0618）低見0.055元，收報0.059元，升3.51%；連達科技控股（0889）低見0.295元，收報0.3元，跌3.23%；阿爾法企業（0948）低見0.22元，收報0.236元，跌5.6%；粵港灣控股（1396）低見0.104元，收報0.109元，跌12.1%；煜榮集團（1536）低見0.08元，收報0.104元，升4%；廣州農商銀行（1551）低見1.55元，收報1.61元，跌1.23%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，COSMOPOL INT'L（0120）低見1.75元，收報1.93元，升4.32%；鱷魚恤（0122）低見0.125元，收報0.13元，跌0.76%；國際商業結算（0147）低見0.045元，收報0.046元，跌9.8%；萬邦投資（0158）低見92.3元，收報92.3元，無升跌；華信地產財務（0252）低見3.1元，收報3.1元，無升跌；天德地產（0266）低見2.2元，收報2.2元，跌0.45%；太興置業（0277）低見2.6元，收報2.6元，無升跌；莊士機構國際（0367）低見0.37元，收報0.39元，跌2.5%；中國華君（0377）低見0.85元，收報0.85元，無升跌；中國醫療網絡（0383）低見0.69元，收報0.69元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，南方錳業（1091）收報0.243元，升42.11%；中鋁國際（2068）收報2.12元，升36.77%；瑞遠智控（8249）收報0.071元，升36.54%；亞洲雜貨（8413）收報0.155元，升31.36%；協同通信（1613）收報0.58元，升28.89%；超大現代（0682）收報0.018元，升28.57%；環科國際（0657）收報0.023元，升27.78%；富譽控股（8269）收報0.064元，升25.49%；中昌國際控股（0859）收報0.16元，升25%；環球戰略集團（8007）收報0.099元，升23.75%。

下跌異動股，包括，中國金融投資管理（0605）收報0.365元，跌39.17%；開明投資（0768）收報0.019元，跌20.83%；偉鴻集團控股（3321）收報0.8元，跌20.79%；興業新材料（8073）收報0.058元，跌20.55%；國瑞健康（2329）收報0.024元，跌20%；中國置業（0736）收報0.11元，跌18.52%；中國智能健康（0348）收報0.045元，跌18.18%；聲揚集團（8163）創上市新低，見0.041元，收報0.041元，跌18%；中國航天萬源（1185）收報0.042元，跌17.65%。

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