對於會否出售交行持股，祈耀年指他們已是交行20年的股東，滿意與交行的關係，情况沒有任何改變。

匯控在2004年首次買入交行股權，於2012年再增持，祈耀年指過去外資相當難在內地金融機構大量持股，匯控通過持有交行得以分享內地銀行市場的利潤，過去20年運作良好，至現時仍是重要的策略關係。財務總監艾橋智則指，對交行持股估值的會計程序已進行十多年，高度受到監管，減值不代表匯控與交行的策略性關係有變，以及對該行及匯控的未來展望。

過去兩年內地房地產市場疲弱，匯控為相關貸款作出大量撥備，去年相關提撥為10億美元，不過第四季按季減少六成至2億美元。艾橋智認為，相關貸款撥備情况已經渡過難關（turn the corner），雖然內房市場繼續受到挑戰，但對於今年相關貸款問題情况的憂慮減少。祈耀年則指內房挑戰仍未完結，但相信內房活動、估值水平已經見應，已見持續有進展地復蘇。他又指內地已推出政策從需求面支持市場，做法較暫時地從供給側刺激為佳。

祈耀年表示，他對內地經濟和中國仍然充滿信心，該行預期今年GDP成長約4.9%。內地正在轉向更多由消費市場驅動的經濟成長模式，目前內地都市化仍在進行，未來一二十年內地消費市場發展還有不少機會。

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