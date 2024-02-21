易方達基金董事長（聯席）兼總經理劉曉豔表示：「中國資本市場的高水準對外開放為基金公司的國際化發展提供了機遇。易方達基金一直堅持穩步推進國際化發展戰略，借助此次與利雅德資本的合作，我們將進一步擴展在沙特及更廣泛地區的投資能力，持續豐富產品和服務，同時也為沙特投資者搭建瞭解和投資中國市場的橋樑。」

利雅德資本CEO Abdullah Alshwer表示，通過這次合作，他們希望在亞洲進行更廣泛的管道覆蓋和更全面的產品佈局，同時分享專業知識。此外，我他將致力於為全球投資者進入沙特資本市場提供更便捷的途徑，並為本土客戶在全球市場拓展更豐富的投資機會。

其他報道

匯控拖累 恒指收市升幅收窄至255點 恒生升幅近15年最大

匯控祈耀年：交行投資減值是純會計處理 與交行策略性關係不變

致豐在中亞哈薩克開發自家品牌電動車充電樁市場

傳小巴車主被Call loan拖車 的士小巴商總會稱絕無此事 籲會員準時供會

馬雲妻子在新加坡購買三棟店屋

內銀暫停受理受制裁俄羅斯金融機構的支付業務

羅奇：中國若想香港好 必須修復經濟 並讓香港自我管理

滬指連升六個交易日 曾逼近3000點水平

施穎茵：恒生內房預期信貸損失已於2022年見頂

東亞：料內房情況不會比目前差很多 正待好轉

現代健康科技披露勞斯萊斯賣家 擬曾向Grab售域名不遂提告 被法官批評惡意註冊

半日沽空金額增27% 建行沽空增4倍

恒生全年多賺58% 勝預期 息3.2元 淨利息收入升26% 勝預期

東亞去年少賺5.5% 第二次中期息0.18元

港股創1個月高 升幅冠全球 恒指半日升487點 成交急增64% 波幅一年最大 南水流入104億

匯豐列帳基準稅前盈利增77.9% 息0.31美元 宣布20億美元回購計劃

滬深三大指數向上 滬指以近半日高位收市

港元拆息個別發展 1個月HIBOR由跌轉升

中東及中國等基金據報考慮投資麥當勞中國業務

亞馬遜將取代Walgreens成道指成份股

馬斯克：首位植入Neuralink大腦晶片病人已可透過思維控制電腦滑鼠

A股三大指數低開 人行淨回籠3470億人幣