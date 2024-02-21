匯控（0005）上季稅前利潤，續由淨利息收入增長帶動，不過今年環球央行勢將減息，或收窄銀行息差。匯控為今年給予撇除匯率、交易資金成本入賬影響的銀行業務淨利息收益（banking NII）為至少410億美元，相對扣除將匯率和將出售的加拿大和法國業務影響後，2023年為430億美元。行政總裁祈耀年表示，市場環境仍有不確定性，因此給予至少410億美元的指引，不過利率下行，將為非利息收入增長帶來機會，抵消`銷淨利息收入下降的影響，該行亦增加更長期的結構性對沖減低影響。
祈耀年表示，利率下行推動經濟，帶動資本市場活動更活躍，增加費用收入，客戶將手上現金投資資產，亦增加銀行財富管理的費用業務，未來會是強大的增長平台。另外該行業務全球化，在零售或批發銀行擁有大量客群，通過幫助客戶進入更多市場，仍能為該行收入帶來增長。
至於貸款增長方面，祈耀年指利率下調會帶動消費者和商業信心上升，期望貸款需求可在今年下半年回升，並在2025年繼續。匯控在業績展望，對今年上半年的貸款增⻑前景保持審慎，但中⻑期⽽⾔仍然預期客⼾貸款按年增⻑的百分比達到中個位數。
匯控今年維持目標派息率為50%，但未有2025年的派息指引。祈耀年未有提供實際水平，僅指期望未來維持合理的派息率，保留足夠的資本帶動增長，同時有夠足的資本分配給回饋投資者。匯控公布再回購20億美元，全年度回購90億美元，他指現時匯控有能力同時派息、保留資本作增長和進行回購。
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