富途指，今次展覽會一連兩日舉行12場KOL及金融達人的投資講座，從股市、基金、債券、衍生品、個別板塊多角度深入淺出帶投資者遊覽環球市場，同時會批派逾1萬份禮品，亦會舉辦金融展位和遊戲互動區。透過今次活動，冀幫助投資者多角度了解2024年的投資主題及機遇，並且深化多類別投資產品的普及與認知。

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