富途控股（美: FUTU) 今年上市五周年，旗下富途證券國際（香港）將於3月8至9日於香港會議展覽中心舉辦城中首個面向零售投資者的大型展覽，活動預計吸引數千人次投資者參與。富途證券董事總經理謝志堅表示，去年首家實體店開幕，他們見證零售投資社群對線上線下投資活動的結合抱有熱切需求。今次首度舉辦『富途投資展』，旨在為投資社區及行業建立起互動平台，促進投資氣氛與普惠金融，為引領零售投資發展作出貢獻。
富途指，今次展覽會一連兩日舉行12場KOL及金融達人的投資講座，從股市、基金、債券、衍生品、個別板塊多角度深入淺出帶投資者遊覽環球市場，同時會批派逾1萬份禮品，亦會舉辦金融展位和遊戲互動區。透過今次活動，冀幫助投資者多角度了解2024年的投資主題及機遇，並且深化多類別投資產品的普及與認知。
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