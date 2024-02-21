金管局續稱，「預先批核還息不還本」計劃在2023年7月底有序地展開退出程序，針對小巴行業，銀行目前仍向150名小巴經營者提供信貸援助，當中140名選擇部分還本安排，其餘10名則選擇還息不還本安排。

金管局呼籲銀行繼續以包容的態度，在風險得到妥善管理的原則下，盡力向有財務困難的客戶提供適切信貸援助。

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