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金管局：小巴車主斷供銀行才拖車 呼籲銀行包容財困客戶

小巴「Call loan」事件繼續發酵，香港金融管理局回應，從活躍於小巴貸款的銀行了解，相關銀行一直支持小巴業界，即使近期業界面對客量下跌及經營成本上升， 銀行在客戶繼續還款的情況，不會要求他們提早還款。銀行表示，面對不明朗的業務前景，部分小巴經營者有意縮減或結束業務。雖然銀行按照「預先批核還息不還本」原則，向合資格小巴客戶提供還息不還本或部分還本安排，少數小巴經營者仍然選擇不再供款（斷供），銀行在保障自身權益的情況下，按貸款合約收回作為抵押品的小巴。 

金管局續稱，「預先批核還息不還本」計劃在2023年7月底有序地展開退出程序，針對小巴行業，銀行目前仍向150名小巴經營者提供信貸援助，當中140名選擇部分還本安排，其餘10名則選擇還息不還本安排。 

金管局呼籲銀行繼續以包容的態度，在風險得到妥善管理的原則下，盡力向有財務困難的客戶提供適切信貸援助。

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