期內盈大主要盈利來源來自印尼Pacific Century Place, Jakarta為首的收租物業業務，分部稅前盈利達1.46億元，按年增長9.8%。該物業的出租率按年提高兩個百分點至83%，租金收入則維持在2.39億元水平。

在港的物業管理業務稅前繼續錄得盈利700萬元，按年減少22.2%。日本的四季康樂活動則扭虧為盈，盈利達300萬元。日本的物業發展生意期內沒有錄得收入，但是由盈轉虧，稅前虧損約2400萬元；當地的酒店業務繼續虧損，但是虧損則按年減少48.6%至0.94億元。泰國哥爾夫球場及物業發展業務已經開始交付別墅，因此錄得收入3000萬元，高爾夫球場收入亦見增加，達到900萬元，但是綜合計算後，稅前虧損3400萬元。在港發展中環己連拿利3至6號項目打樁工程則進展良好。

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