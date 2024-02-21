其中，朗豪坊商場表現較好，商場租金收益上升13.9%至7.4億元，受惠於香港2023年零售銷售總額上升16.2%，不過也難抵消寫字樓物業組合續租租金下跌的影響。

冠君旗下朗豪坊辦公樓去年租金收入跌3.7%至3.5億元。而花園道三號去年租金收益按年跌9.2%至12.22億元。截至去年底止，按可出租面積計算，花園道三號現收租金跌至每平方呎91.7元，較2022年底99.7元下跌8元，而出租率則升0.1%到82.8%。

此外，冠君於2023年底現金和未提取的承諾貸款總額為48.38億元，2024年共需償還債務達51.64億元。冠君產業信託行政總裁侯迅表示，公司目前正在做再融資，並且現有可動用的儲備資金有36億元，相信公司的財務狀況是穩健且安全的。

至於融資成本問題，未來公司會密切留意市場趨勢，抓住機會。

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