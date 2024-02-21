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中國天化工：大股東唐一端悉售股份予張鴻

中國天化工（0362）公布，董事會獲公司單一最大股東唐一端知會，唐已於今日以每股0.15元作價，向張鴻出售合共131,850,000股公司股份，相當於中國天化工已發行股本16.04%。

上述交易完成後， 唐一端不會持有公司任何股份，而張鴻持有202,240,000股公司股份，相當於中國天化工已發行股本24.61%，成為公司單一最大股東。

董事會認為，公司單一最大股東變更，將不會對集團的日常營運造成重大不利影響。

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