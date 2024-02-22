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聯儲局憂減息過快 美息上升 道指升48點 納指連跌3日 金龍指數創近一周高

美息上升，債息倒掛個別發展，美股普遍向上，納指連跌3日，金龍指數見近一周高。聯儲局會議紀要顯示多數官員擔憂減息過快風險，部分人支持放慢縮表速度。聯儲局理事Bowman稱現在肯定不是減息的時候。里奇蒙聯儲行長表示，雖然整體通脹形勢改善，但某些行業物價壓力仍過高。輝達收入展望超過市場預期，收市後時段股價曾升逾10%。

道瓊斯工業平均指數收漲48點，升幅0.13%，報38612點。標普500指數收漲6點，升幅0.13%，報4981點。納斯達克綜合指數收跌49點，或0.32%，報15580點。

高盛升0.98%，報388.27美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻24點，而IBM跌2.04%，報179.7元，拖累道指24點。

科技股方面，蘋果收市報182.32元，升0.41%，谷歌母公司Alphabet收市報142.55元，升1.01%，亞馬遜收市報168.59元，升0.9%，Facebook收市報468.03元，跌0.78%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.18%，報491點。德國DAX指數收漲0.3%，報17118點；法國CAC 40指數漲0.22%，報7812點；英國富時100指數收跌0.74%，報7662點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.98%，報6063點。

美國2年期債息曾升最多1.22%，是2月16日後最大升幅，當日升幅為3.11%。高見4.6682厘，是2月16日4.7163厘後最高。收市報4.666厘，是2023年12月12日後收市新高，當日報4.7308厘。

美國10年期債息曾升最多1.2%，是2月16日後最大升幅，當日升幅為2.28%。高見4.3266厘，是2月14日4.3301厘後最高。收市報4.3187厘，是2023年11月30日後收市新高，當日報4.3264厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至35.64基點，是2月19日36.453基點後最闊。收市報34.952基點，是2月19日後收市最闊，當日報36.453基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至107.165基點，是2月16日106.582基點後最窄。收市報108.801基點，是2月13日後收市最窄，當日報108.532基點。連續4日收窄，累計2.247基點，對上一次連升4日是1月18日。

金龍指數曾升最多2.24%，是2月16日後最大升幅，當日升幅為2.58%。高見6139.41點，是2月16日6208.39點後最高。收市報6063.51點，是2月16日後收市新高，當日報6085.99點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月11日。

道指曾升最多0.14%，是2月15日後最大升幅，當日升幅為0.93%。高見38618.03點，是2月20日38663.09點後最高。收市報38612.24點，是2月16日後收市新高，當日報38627.99點。

標指曾升最多0.15%，是2月16日後最大升幅，當日升幅為0.18%。高見4983.21點，是2月20日4993.71點後最高。收市報4981.8點，是2月16日後收市新高，當日報5005.57點。

納指曾跌最多1.15%，是2月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.69%。低見15451.65點，是2月2日15366.78點後最低。收市報15580.87點，是2月1日後收市新低，當日報15361.64點。連跌3日，累計跌325.3點，對上一次連跌3日是1月2日。

 

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