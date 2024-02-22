個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.51%，折合報287.32元；阿里巴巴（9988）升1.35%，折合報73.88元；美團（3690）升0.04%，折合報77.03元；匯控（0005）跌3.38%，折合報58.22元；建行（0939）跌0.44%，折合報4.85元。

道期現升0.064%；標期現升0.62%；納期現升1.15%。日本東證指數現升0.84%；韓國KOSPI指數現升0.29%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.28%。

VIX指數隔晚跌0.51%或0.08點，報15.34點。

紐油現升0.3%或0.24美元，報78.15美元；布油現升0.83%或0.68美元，報83.03美元；金價現升0.02%或0.49美元，報2026.48美元；LME 銅期貨隔晚升0.49%或42美元，報8542美元。比特幣現升0.43%或224.35美元，報51612.9美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.3167厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司快今日公布業績，包括，英皇文化產業（0491）、香港電訊－ＳＳ（6823）、希慎（0014）、聯想（0992）、信和置業（0083）、數碼通電訊（0315）、黛麗斯國際（0333）等。

中國天化工（0362）：大股東唐一端悉售股份予張鴻。

濠暻科技（2440）：上市後合規成本漲，拖累去年盈利跌最多37%。

李思廉及張力等高層因富力（2777）未按時披露業績，遭上交所公開譴責。

長江生命科技（0775）發盈警，料去年盈利大幅倒退。

冠君產業信託（2778）去年可分派收入跌14%至11.2億元。

中信系董事及中高層管理人員斥至少1億元買入中信股份（0267）。

煤氣（0003）及港華（1083）CPD氣候變化評分調升至A-。

宏華集團（0196）料去年虧損大幅收窄。

盈大地產（0432）2023年全年虧損4.66億不派息。

GIC減持香港寬頻（1310） 持股事隔兩年首低於8%。

高盛將李寧（2331）評級降至「中性」，目標價下調至22元。

匯控（0005）：不認同羅奇「香港玩完論」，仍是全球具主導地位的金融中心。匯控：減息帶動非利息收入，抵消淨息差收窄影響，冀未來維持合理派息率。

摩通減持港交所（0388）、比亞迪（1211）至5%以下。

軟銀減持商湯（0020）至9.98%。

港通控股（0032）發盈喜，轉賺4.5億元。

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