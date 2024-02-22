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恒指低開13點 科指跌0.14% 創科跌2% 網易跌2%

恒指今早低開13點或0.09%，報16489點，大市成交金額23億元；國指今早低開0點或0.01%，報5642點。恒生科技指數開市報3346點，跌0.14%。金融、通訊服務、衛生保健、實業股推低大市。上升股份比例為7.41%，下跌為6.23%，無升跌為86.35%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌25隻升，36隻下跌，21隻無升跌。友邦（1299）升2.15%，報66.6元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.99%，報84.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，14隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）開報78.25元，升1.62%；跌幅最大的是網易（9999）開報167.9元，跌2.04%。

恒指10天線(16126.66點)升近50天線(16143.03點)。科指上試50天線(3402.65點)。

多間公司快今日公布業績，績前表現如下，英皇文化產業（0491）無成交，報0.045元。香港電訊－ＳＳ（6823）開市報9.23元，升0.44%。希慎（0014）開市報13.86元，升0.43%。聯想（0992）開市報8.67元，升1.29%。信和置業（0083）開市報8.27元，升0.24%。數碼通電訊（0315）開市報4.06元，跌1.22%。黛麗斯國際（0333）無成交，報0.32元。

中國天化工（0362）：大股東唐一端悉售股份予張鴻。開市報0.097元，升3.19%。

濠暻科技（2440）：上市後合規成本漲，拖累去年盈利跌最多37%。無成交，報1.35元。

李思廉及張力等高層因富力（2777）未按時披露業績，遭上交所公開譴責。開市報1.1元，跌0.9%。

長江生命科技（0775）發盈警，料去年盈利大幅倒退。開市報0.52元，跌1.89%。

冠君產業信託（2778）去年可分派收入跌14%至11.2億元。開市報1.76元，跌0.56%。

中信系董事及中高層管理人員斥至少1億元買入中信股份（0267）。開市報8.13元，跌0.12%。

煤氣（0003）及港華（1083）CPD氣候變化評分調升至A-。煤氣開市報6.07元，無升跌。港華（1083）開市報2.91元，無升跌。

宏華集團（0196）料去年虧損大幅收窄。無成交，報0.092元。

盈大地產（0432）2023年全年虧損4.66億不派息。無成交，報0.234元。

GIC減持香港寬頻（1310） 持股事隔兩年首低於8%。開市報3.35元，無升跌。

高盛將李寧（2331）評級降至「中性」，目標價下調至22元。開市報19.82元，跌0.3%。

匯控（0005）：不認同羅奇「香港玩完論」，仍是全球具主導地位的金融中心。匯控：減息帶動非利息收入，抵消淨息差收窄影響，冀未來維持合理派息率。開市報58.75元，跌2.49%。

摩通減持港交所（0388）、比亞迪（1211）至5%以下。港交所開市報248.8元，跌0.48%。比亞迪（1211）開市報186.2元，跌0.05%。

軟銀減持商湯（0020）至9.98%。開市報0.92元，升1.1%。

港通控股（0032）發盈喜，轉賺4.5億元。無成交，報7.6元。

破頂股表現

破頂股包括，雅居投資控股（8426）創52周高，見0.345元，開市報0.345元，升1.47%。

異動股

上升異動股，包括，中國中藥（0570）開市報4.27元，升24.49%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.305元，升12.96%；一元宇宙（1616）開市報0.021元，升10.53%；國農金融投資（8120）開市報0.14元，升2.19%；權威金融（0397）開市報0.136元，跌1.45%；順風清潔能源（1165）開市報0.014元，升7.69%；國茂控股（8428）開市報1.44元，升7.46%；志道國際（1220）開市報0.076元，升7.04%；莎莎國際（0178）開市報0.88元，升6.02%。

下跌異動股，包括，泛海酒店（0292）開市報0.06元，跌13.04%；東建國際（0329）開市報0.38元，跌8.43%；中證國際（0943）開市報0.011元，跌8.33%；金貓銀貓（1815）開市報0.255元，跌8.93%；國能國際資產（0918）開市報0.59元，跌4.84%；靈寶黃金（3330）開市報1.59元，跌4.79%；利亞零售（0831）開市報0.64元，跌4.48%；企展控股（1808）開市報1.34元，跌4.29%；眾安集團（0672）開市報0.106元，跌3.64%；中國稀土（0769）開市報0.305元，跌3.17%。

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