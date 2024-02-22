恒指今早低開13點或0.09%，報16489點，大市成交金額23億元；國指今早低開0點或0.01%，報5642點。恒生科技指數開市報3346點，跌0.14%。金融、通訊服務、衛生保健、實業股推低大市。上升股份比例為7.41%，下跌為6.23%，無升跌為86.35%。