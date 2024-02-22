胡錫進指，中國是第一糧食生產大國，也是第一製造業大國，但人類社會的價值體系已經在農業和製造業之上開拓了巨大新空間。中國已經整體上結束了商品短缺時代，經濟已經遠遠不是要讓大家吃飽穿暖的初級活動。

他認為，一個國家的強大除了要有世界上最棒的農業和製造業，還要有「服務業」的其他廣大能力。大國除了生產物質，創造服務，也在競爭把世界連結起來的各個網路的控制力，並且競爭對新需求的引領力，對各種價值的定義權。中國在此方面的能力還不夠強壯、發達。

文中提到，當中國金融強大起來，成為世界各個網路權重更高的發言者之後，國內市場將出現更加巨大的增維擴張。「我們現在辛苦生產了各種物美價廉的商品，卻得求著美國和歐洲購買，換他們隨意增發的貨幣，這樣的局面必須打破。 美國看起來像是靠印票子，就把世界玩得滴溜轉，其實這是綜合力量賦予它的權力，我們需要把那些綜合力量一條一條增補上。」

胡錫進認為，目前AI技術突起，美國再度領先，但是中國處在第二位，「我們咬住第一位的美國還是完全有條件的，關鍵是我們自己要做好，不要輕視了這場新的技術革命。」

胡錫進指出，應正視中美名目GDP在過去兩年差距拉大的現實，不能自我安慰說它不重要，將這種情況看成是美國玩出來的把戲。中國仍然處在高質量發展的大階段中，擁有14億人口並已經步入現代化軌道的中國最終在名目GDP上超過美國，是一定會發生的。 「我們的注意力將放在發展新質生產力、改善民生、不斷提高人均所得。 把我們的高品質發展真正做好了，名目GDP超過美國就將是自然結果，水到渠成。」

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