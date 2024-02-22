輝達的數據中心部門目前是最大的收入來源，貢獻184億美元，按年增長409%。遊戲晶片貢獻28.7億美元。

行政總裁黃仁勳表示，「加速計算和生成式人工智能已經達到了臨界點」，「全球各地的企業、行業和國家需求都在激增」。

黃仁勳又指，輝達的最新產品年內將繼續供不應求，雖然在加大供應，但需求沒有顯示出任何放緩跡象。「生成式人工智能開啟了全新的投資周期」，黃仁勳稱，這將導致全球數據中心安裝基數未來五年翻番，「蘊育著每年數千億美元的市場機會」。

受美國限制對華出口影響，首席財務官Colette Kress表示，若不是因為對華出口新規其財測會更高。過去中國貢獻了其營收的四分之一。Kress表示，就數據中心業務營收而言，第四財季中國市場佔比為中個位數，「我們預計第一財季會保持在類似區間」。

黃仁勳稱，輝達已開始向中國客戶發出符合限制規定的新晶片樣品，或有助於業務再次回升，「我們將儘最大努力在該市場競爭並取得成功」。

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