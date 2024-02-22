韓國央行在聲明中表示，將在足夠長的時間內維持限制性政策立場，直到相信通脹率將向目標水平靠攏。央行稱將全面評估通脹放緩、金融穩定和經濟增長風險、家庭債務增長、主要國家貨幣政策操作以及地緣政治風險等因素。

這一決定表明，儘管消費者價格漲幅已減緩至2%目標區間，但委員會仍對潛在的通膨回升保持警惕。野村控股的Jeong Woo Park在政策決定公佈前的一份報告中表示，「我們一致認為現在宣布戰勝通脹還為時過早」，Park表示，未來幾個月通脹下降可能會變得更加明顯。

出口持續增長為韓國央行提供了另一個不放鬆貨幣政策的理由。該委員會預計外部需求將幫助貿易依賴型經濟今年比去年增長更快。

政策決定公布後，對政策敏感的3年期韓國國債殖利率在3.43%左右上落。韓圜守住稍早因美元走軟和整體風險偏好改善而獲得的漲幅。韓圜兌美元上漲0.3%，報1美元兌1,331.65韓元。每港元兌韓圜貶值最多0.3%，現報170.34韓圜，貶值0.18%。

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