港元現報7.8212元貶值3點子，曾貶值最多7點子，報7.8216元，亦曾升值最多11點子，報7.8198元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.39點子至4.005%，是2024年2月20日後最低；1星期HIBOR跌2.2點子至4.31595%；2星期HIBOR跌0.07點子至4.4375%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.33點子至4.68458%；6個月期HIBOR升1.49點子至4.70327%；12個月期HIBOR升0.36點子至4.76732%。

美元指數現報103.94貶值0.066點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43476%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8925%，終止單日收窄，利差是2024年2月13日後最闊，當日差距為-0.894%。

對上一次終止單日收窄，是2024年2月16日，當日利差報-0.8586%。

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