輝達樂觀展望推高美期，日本PMI下降，日圓偏軟，日經225創紀錄新高，A股、港股亦向上，在昨日成交及點數大幅波動過後，港股半日回復平靜，成交重返逾400億元水平，半日波幅137點，為逾一個月最窄。
恒指今早低開13點，高位升58點，低位跌78點，高低波幅137點，是1月3日後最窄，當日為92.71點。非必需消費品、能源、通訊服務股推動大市。上升股份比例為24.19%，下跌為26.15%，無升跌為49.64%。
恒指半日升24點或0.15%，報16528點，大市成交金額486億元；國指升29點或0.53%，報5672點。恒生科技指數收報3342點，跌0.27%。
藍籌股成交金額212.22億元，佔大市成交43.66%；科指成份股成交金額85.76億元，佔大市成交17.64%；國指成份股成交金額160.1億元，佔大市成交32.94%。
24隻雙櫃台股，總成交0.14億元人民幣，相當於約0.15億港元，佔大市成交的0.03%。
窩輪及牛熊證成交金額減少45.46%，至54.43億元，佔大市成交11.19%。牛熊證成交金額19.95億元，減少56.55%；窩輪成交金額34.48億元，減少36.01%。
阿里巴巴（9988）、建行（0939）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、小米（1810）拖累大市。
藍籌40隻升，39隻下跌，3隻無升跌。攜程（9961）升5.01%，收報348元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌2.31%，收報8.47元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，21隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）創上市新高，見349.6元，收報348元，升5.01%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報7.79元，跌5%。
恒指10天線(16130.47點)升近50天線(16143.79點)，指數續高於50天線，受制於100天線(16773.42點)。科指續高於10天線(3246.1點)，低於50天線(3402.56點)。
北水南下合計淨流入19.62億元，較上日增加81.28%，連續第6日流入，累計流入177.27億元，對上一次連續6日淨流入是1月19日。南水北上合計淨流入15.65億元人民幣，較上日減少88.49%，連續第2日流入，累計流入151.6億元。
匯控（0005）大削全球商業地產規模 美國降27%。收報59.45元，跌1.33%。
攜程（9961）第四季少賺36% 全年則多賺6倍。創上市新高，見349.6元，收報348元，升5.01%。
多間公司快今日公布業績，績前表現如下，英皇文化產業（0491）收報0.045元，無升跌。香港電訊－ＳＳ（6823）收報9.12元，跌0.76%。希慎（0014）收報13.74元，跌0.43%。聯想（0992）收報8.51元，跌0.58%。信和置業（0083）收報8.14元，跌1.33%。數碼通電訊（0315）收報4.05元，跌1.46%。黛麗斯國際（0333）收報0.32元，無升跌。
中國天化工（0362）：大股東唐一端悉售股份予張鴻。收報0.095元，升1.06%。
濠暻科技（2440）：上市後合規成本漲，拖累去年盈利跌最多37%。收報1.35元，無升跌。
李思廉及張力等高層因富力（2777）未按時披露業績，遭上交所公開譴責。收報1.1元，跌0.9%。
長江生命科技（0775）發盈警，料去年盈利大幅倒退。收報0.52元，跌1.89%。
冠君產業信託（2778）去年可分派收入跌14%至11.2億元。收報1.69元，跌4.52%。
中信系董事及中高層管理人員斥至少1億元買入中信股份（0267）。收報8.1元，跌0.49%。
煤氣（0003）及港華（1083）CPD氣候變化評分調升至A-。煤氣收報6.01元，跌0.99%。港華（1083）收報2.9元，跌0.34%。
宏華集團（0196）料去年虧損大幅收窄。收報0.094元，升2.17%。
盈大地產（0432）2023年全年虧損4.66億不派息。收報0.236元，升0.85%。
GIC減持香港寬頻（1310） 持股事隔兩年首低於8%。收報3.29元，跌1.79%。
高盛將李寧（2331）評級降至「中性」，目標價下調至22元。收報20元，升0.6%。
匯控（0005）：不認同羅奇「香港玩完論」，仍是全球具主導地位的金融中心。匯控：減息帶動非利息收入，抵消淨息差收窄影響，冀未來維持合理派息率。收報59.45元，跌1.33%。
摩通減持港交所（0388）、比亞迪（1211）至5%以下。港交所收報250元，無升跌。比亞迪（1211）收報185.5元，跌0.43%。
軟銀減持商湯（0020）至9.98%。收報0.9元，跌1.1%。
港通控股（0032）發盈喜，轉賺4.5億元。收報7.6元，無升跌。
破頂股包括，國銀金租（1606）創上市新高，見2.28元，收報2.23元，升5.19%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見42.8元，收報42元，升1.45%；中環新能源（1735）創上市新高，見5.96元，收報5.86元，跌0.68%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見14.7元，收報14.7元，升3.23%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19.86元，收報19.8元，升0.97%；美中嘉和（2453）創上市新高，見16.68元，收報16.36元，升4.34%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見82.94元，收報82.78元，升1.52%；ASMPT（0522）創52周高，見92.4元，收報89.95元，升1.98%；兗煤（1171）創52周高，見18.56元，收報18.52元，升6.56%；中煤能源（1898）創52周高，見9.15元，收報9.11元，升3.52%。
破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見349.6元，收報348元，升5.01%；中石油（0857）創52周高，見6.17元，收報6.15元，升3.54%；中海油（0883）創52周高，見16.1元，收報15.96元，升3.77%；神華（1088） 創52周高，見31.9元，收報31.9元，升3.74%。
9隻股份創上市新低，包括中駿商管（0606）低見0.405元，收報0.44元，無升跌；包浩斯（0483）低見0.33元，收報0.33元，跌14.29%；包浩斯國際（0483）低見0.33元，收報0.33元，跌14.29%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見19.64元，收報19.8元，跌16.46%；飛天雲動（6610）低見0.82元，收報0.85元，跌1.16%；ECI TECH（8013）低見0.022元，收報0.023元，跌14.81%；浩德控股（8149）低見0.095元，收報0.095元，跌18.1%；聲揚集團（8163）低見0.035元，收報0.041元，無升跌；瑞浦蘭鈞（0666）低見15.6元，收報15.9元，跌5.58%。
13隻股份創52周低，其中十隻包括，NATIONAL ELEC H（0213）低見0.56元，收報0.56元，跌5.08%；香港興業國際（0480）低見1.13元，收報1.2元，跌0.83%；MATRIX HOLDINGS（1005）低見0.72元，收報0.72元，跌20%；承輝國際（1094）低見0.33元，收報0.39元，升9.86%；金活醫藥集團（1110）低見0.485元，收報0.485元，跌11.82%；INFINITY L&T（1442）低見0.32元，收報0.335元，升4.69%；亞積邦租賃（1496）低見0.11元，收報0.118元，跌4.07%；飛尚無煙煤（1738）低見0.168元，收報0.168元，跌1.75%；讀書郎（2385）低見6.2元，收報6.2元，跌7.05%；維天運通（2482）低見0.7元，收報0.7元，跌15.66%。
異動股
上升異動股，包括，順風清潔能源（1165）平上市低位0.013元，收報0.021元，升61.54%；聯華超市（0980）收報0.32元，升28%；易點雲（2416）收報4.2元，升26.89%；中國中藥（0570）收報4.21元，升22.74%；新石文化（1740）收報0.093元，升20.78%；國恩控股（8121）收報0.094元，升20.51%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.385元，升20.31%；中國疏浚環保（0871）收報0.083元，升20.29%；世紀陽光（0509）平上市低位0.01元，收報0.012元，升20%；遠大中國（2789）收報0.057元，升18.75%；香港通訊國際控股（0248）收報0.032元，升18.52%。
下跌異動股，包括，百信國際（0574）收報0.054元，跌22.86%；協同通信（1613）收報0.455元，跌21.55%；MATRIX HOLDINGS（1005）見52周低0.72元，收報0.72元，跌20%；麥迪森控股（8057）收報0.096元，跌19.33%；景瑞（1862）收報0.039元，跌18.75%；浩德控股（8149）創上市新低，見0.095元，收報0.095元，跌18.1%；京維集團（1195）平上市低位0.014元，收報0.014元，跌17.65%；C-LINK SQ（1463）收報1.4元，跌16.67%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）創上市新低，見19.64元，收報19.8元，跌16.46%；新華通訊頻媒（0309）收報0.036元，跌16.28%。
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