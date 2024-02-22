至於第一至第三財季，收入錄430.31億元，按年跌13%，股東應佔盈利7.63億元，按年倒退49%。首三財季每股盈利為6.38元。

聯想表示，集團的收入連續三個季度錄得增長，按季上升9%至157億元，標誌著集團最近一年半以來首次實現季度收入按年增長。股東應佔盈利連續增長35%，但由於去年同期的比較基數較高，因此錄得按年下跌23%。

按業務劃分，第三季由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成的智能設備業務集團，其收入及經營溢利按年增長7%。撇除中國，該業務集團來自其他地區的收入按年錄得兩位數增長。

聯想引述第三方研究機構，其全球市場份額達到24%，個人電腦出貨量增長超過全球平均水平6個百分點，其市場份額於最近一季進一步攀升至27%， 為三年來的最高水平。

基礎設施方案業務集團的收入按季增長24%，連續第二個季度錄得增長。方案服務業務集團的收入為20億元，經營溢利為4.12億元，分別按年增長10%及11%，創歷史新高。

聯想中午收報8.51港元，跌0.6%，半日成交3.01億元。