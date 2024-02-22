HKTVmall fb 專頁出現大量追數留言，表示截至2月20日後，HKTVmall仍然未結付2024年1月貨款。HKTVmall 小編回覆指，商戶如欲查詢訂單或財務等，可以填寫MCS表格作進一步了解，相關同事會盡快回覆查詢，或者都可以Inbox提供商戶名稱及商戶編號，轉交所屬RM跟進。

除了大量追數留言外，facebook亦出現商戶在苦主群組。有疑似商戶批評HKTVmall是搶錢公司，稱對方不停的修改合約條款，並單方面更改合約續約日期，所有商戶都在不知情的情況下被自行續約，即使現在向對方解約，hktvmall也要收取下年度的年費。

另外，有商戶在苦主群組稱已收到數，並呼籲其他苦主：「大家有啲咩問題直接去佢fb公開討論，畀佢哋嘅客戶知道HKTV嘅問題。」

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