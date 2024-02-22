HKTVmall fb 專頁出現大量追數留言，表示截至2月20日後，HKTVmall仍然未結付2024年1月貨款。HKTVmall 小編回覆指，商戶如欲查詢訂單或財務等，可以填寫MCS表格作進一步了解，相關同事會盡快回覆查詢，或者都可以Inbox提供商戶名稱及商戶編號，轉交所屬RM跟進。

除了大量追數留言外，facebook亦出現商戶在苦主群組。有疑似商戶批評HKTVmall是搶錢公司，稱對方不停的修改合約條款，並單方面更改合約續約日期，所有商戶都在不知情的情況下被自行續約，即使現在向對方解約，hktvmall也要收取下年度的年費。

另外，有商戶在苦主群組稱已收到數，並呼籲其他苦主：「大家有啲咩問題直接去佢fb公開討論，畀佢哋嘅客戶知道HKTV嘅問題。」

HKTVmall澄清財務狀況穩健

HKTVmall回覆本報查詢時指，集團財務狀況穩健，並根據合約發出貨款。由於每間商戶收取貨款的次數不同，因此合約列明於發放週期報表後會發出貨款。每月的最後一天為截數日，財務部一般於截數日後的10至15個工作天內，經電郵發放週期報表及貨款予商戶。

就續約方面，合約列明商戶如果終止合約，須於合約終止期前三個月提出申請。商戶加入HKTVmall的第一年，集團會於合約終止期三個月之前發送通知，提醒商戶有關續約的安排；而第二年合約則會自動續約。

HKTVmall表示，翻查紀錄，以上結算和發放貨款，以及續約安排已實行一段時間，並不是新增的安排，商戶服務團隊會盡力解答商戶的疑問。

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記者：李宛婷

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