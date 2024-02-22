新平台向香港僱主提供來自八個亞太區市場逾4,000萬個人才檔案，亦令本地人才可以接觸到由超過250萬個僱主提供的工作機會。另外，Jobsdb亦與內地大型網上招聘平台智聯招聘(Zhaopin)達成戰略合作關係，未來預計會推出更多大灣區招聘服務。

新平台由SEEK 領先的人工智能技術驅動，一方面協助僱主挑選更合適的人才，另一方面為求職者提供更全面、橫跨八個亞太區市場的工作機會。八個亞太區市場包括澳洲、紐西蘭、菲律賓、香港、馬來西亞、新加坡、泰國及印尼。

跨平台整合後，Jobsdb 及Jobstreet 的Al 模型將會升級至與 SEEK一樣的模型，三個平台。 可以同步推出最新的AI功能，大幅提升推出新功能的速度及效率。

SEEK 亞洲行政總裁 Peter Bithos 表示，是次整合後，SEEK 將能發揮比以往更大效益，藉此實現公司的願景，幫助五億人在亞太區內500萬間企業中找到合適工作,發展理想事業。

此外，根據 Jobsdb 最新《2024招聘、薪酬及福利調查報告》顯示，香港企業積極增聘外 地人才。報告顯示，63%的受訪企業表示考慮聘用內地專才，60%的受訪企業則表示考慮聘請海外人才。

此外，平台最新發佈的年度招聘平台數據反映，求職者對於跨地區工作機會的渴求正與日俱增。數據顯示，持合資格工作簽證的海外求職者數量較疫情前(2018年) 上升 37%，證明外地人才對於在港工作的興趣增加。

與此同時,香港打工仔期望獲得海外 工作機會(包括出差、海外派遣等)的意向亦有所增加，擁有相關關鍵詞的招聘廣告平均申請數字按年上升54%。

Jobsdb by SEEK 香港區總經理李政勳則表示，根據Jobsdb 最新公佈的年度招聘數據顯示，他們觀察到人才跨境流動情況呈增長趨勢。是次 SEEK 與Jobsdb 及 Jobstreet 進行跨系統整合後,成功匯聚數以百萬計來自八個亞太區市場的人才檔案及工作機會，促使新平台更能迎合此一新趨勢。

另外通過其於AI技術上的持續投資，新平台不僅為香港僱主及求職者帶來更多來自其他亞太區市場的人才及工作機會，同時亦提供更精準的人才及職缺配對、更深入的分析及洞察，為本地就業市場帶來更大價值。

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