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北京AI無人駕駛技術公司馭勢科技在港設立國際總部

投資推廣署今日宣布，該署協助的馭勢科技（北京）有限公司，決定在香港設立國際總部，利用香港作跳板將業務拓展至世界各地，並有意在香港設立研發中心專注為海外發展提供技術支援。

據該署介紹，馭勢科技是中國內地無人駕駛技術龍頭企業之一，在內地設有兩間研發中心，辦事處遍布全國各地。該公司在2018年落戶香港，於2019年與香港國際機場進行首個海外無人駕駛車輛計劃，擊退來自德國、日本及其他中國內地對手而贏得項目。　

投資推廣署署長劉凱旋表示，非常高興看見馭勢科技不斷擴展香港業務，這證明對於先進的科技巨企，香港是一個理想平台，讓他們建立堅實的基礎發展至世界各地，亦方便他們集資，確保業務優勢得以持續。

截至目前為止，馭勢科技在香港國際機場提供的無人駕駛車輛數量已超過50輛，包括電動行李車、無人駕駛巡邏車及穿梭巴士，實際無人駕駛營運里程已超過70萬公里，為機場節省大量人力及成本，在惡劣戶外環境下仍能有效工作。

馭勢科技聯合創始人、董事長兼首席執行官吳甘沙指出，香港具有策略地理位置，強大的國際商業網絡，聯通世界各地，提供一個理想的據點將業務拓展至世界各地，順理成章選址香港作國際總部。

據該署介紹，馭勢科技較早前曾啓動三輪集資，包括策略投資者德國電子巨企Bosch、財政部轄下國家製造業轉型升級基金、重慶高科集團和東風資產管理，香港是國際金融中心，正好為馭勢科技提供理想平台作雙重上市考慮。

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