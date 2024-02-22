惠譽表示，香港的公共財政狀況仍受到其龐大財政儲備的支撐，截至2023年底，相當於GDP約23%，相對於許多「AA」級同行而言，這是一個關鍵的信用實力，儘管較疫情前約41%的峰值下降。近年來，顯性財政債務一直上升，但仍處於較低水平。

惠譽亦讚揚香港的外部融資優勢。惠譽預計，到2024年，香港將維持其龐大的淨外部債權人頭寸，佔GDP的308%左右，是惠譽評級最強的司法管轄區之一，遠高於「AA」級的預計中位數水準（13.5 %) 和「AAA」(23.9%) 類別同業。此外，三十多年來，香港一直保持經常帳盈餘，包括在多次外部和內部衝擊。預計，隨著入境旅遊復蘇將進一步推動，2024年經常帳將保持穩定順差，佔GDP的7.9%。

不過，惠譽亦指出香港在競爭力方面面對挑戰。惠譽認為，隨著香港自2019年以來治理實踐的逐步轉變以及疫情期間嚴格的社會限制，香港在全面恢復其作為國際金融和商業中心的商業活力和競爭力方面將面臨挑戰。長期的地緣政治緊張局勢、安全敏感性的提高、為追求供應鏈彈性而改變的貿易模式，以及全球投資者因中國近期經濟不確定性和中期增長挑戰而導致信心減弱而重新調整風險敞口，加劇了這些問題。

經濟方面，惠譽預計，香港經濟在2023年溫和周期性反彈至3.2%後，2024年回落至升3.0%左右，入境旅遊穩步恢復，外部需求逐步企穩，支撐經濟前景。認為，農曆新年期間內地遊客人數激增、接待能力擴大以及持續推出的政策措施重振旅遊業，對旅遊前景來說是個好兆頭。出口方面，惠譽預計，全球需求疲軟，商品出口將持續面臨阻力。

惠譽預計，減息應該會在今年稍後帶來一些舒緩作用。預測，在過去五年中有三年經濟出現萎縮後，2024年底的實際GDP將超過2018年底的水平。

不過，惠譽預計，地產市場不確定性、金融環境仍然緊張以及政府財政支持減少等不利因素將對本土需求構成壓力。此外，全球經濟衰退更加明顯，特別是中國增長動力減弱，利率長期處於高位，地緣政治緊張局勢持續存在，對經濟構成下行風險。

通脹方面，惠譽認為，儘管勞動市場緊張，但預計整體CPI仍將保持溫和，到2024年平均上漲2.3%，因為租金和食品價格上漲的風險不大，這兩個因素構成 CPI 籃子的最大權重。

財政方面，惠譽預計，從4月開始的財政年度，政府預算赤字佔GDP的比重將從2023財年的5.9%收窄至約 3.2%（不包括債券收益）。赤字小幅削減反映了包括消費券計劃在內的反周期預算救濟措施的逐步解除，以及土地溢價和印花稅等不穩定和順周期收入來源的有限復蘇。惠譽預計，適度的財政整頓與預算在未來幾年不太可能恢復平衡。

惠譽認為，財政整頓的延遲顯示政府在擴大收入基礎、應對與人口不利因素和兩個大型基礎設施項目融資相關的不斷增長的支出需求方面面臨的挑戰。

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