羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊行業主管合夥人周偉然相信，今年整體IPO表現較去年有望復蘇，TMT公司上市宗數亦有望較去年改善。

他續稱，不少企業均有風投基金投資，相關基金亦希望退出獲利，相信2024年市場回暖，如果今年市場回暖，加上更多企業可通過18C來港上市，企業可趁機接觸資本市場。

羅兵咸永道中國內地媒體行業主管合夥人蔡智鋒指出，最近接觸更多客戶較去年多，去年上市的機械人公司優必選（9880）亦帶來引導作用，更多機械人業務相關公司亦向該行查詢香港上市事宜。

至於吸引中東公司來港上市，周偉然認為，香港是一個國際性市場，一直鼓勵海外公司上市，不過中東公司在港上市需考慮很多宏觀及客觀因素，希望今年將有所突破，有首家中東公司來港市。

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