羅兵咸永道今日發布2023年下半年中國科技、媒體及通訊行業企業首次公開招股（IPO）數據，去年下半年全球資本市場發展放緩，中國TMT企業上市數量及融資額較上半年均有所下降，內地TMT企業IPO數量由上半年的66宗下滑至50宗；融資總額由2023上半年的約829億元人民幣下降至約人民幣618億元人民幣。
羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊行業主管合夥人周偉然相信，今年整體IPO表現較去年有望復蘇，TMT公司上市宗數亦有望較去年改善。
他續稱，不少企業均有風投基金投資，相關基金亦希望退出獲利，相信2024年市場回暖，如果今年市場回暖，加上更多企業可通過18C來港上市，企業可趁機接觸資本市場。
羅兵咸永道中國內地媒體行業主管合夥人蔡智鋒指出，最近接觸更多客戶較去年多，去年上市的機械人公司優必選（9880）亦帶來引導作用，更多機械人業務相關公司亦向該行查詢香港上市事宜。
至於吸引中東公司來港上市，周偉然認為，香港是一個國際性市場，一直鼓勵海外公司上市，不過中東公司在港上市需考慮很多宏觀及客觀因素，希望今年將有所突破，有首家中東公司來港市。
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