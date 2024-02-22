一堆前任或現任投行人聚在一起，討論話題自然離不開股市前景。身處大選年，美國總統選舉必然是焦點。大選日難Trade，向來是Trading Floor的定律，開票時間與港股交易時段重疊，幾乎每個關鍵州份公布結果，也會為指數帶來顯著變動，特別像4年前的拜登大戰特朗普，由於兩者勢鈞力敵，鐘擺向任何一方傾斜也有可能，對股市的變動自然更難預測，也就更考驗交易員的即市應對了。

「Trump已經贏咗四場初選，共和黨已經無對手，肯定係佢出選。民調話暫時佢仲領先埋拜登。」同場的行內人A說。拜登任內美股雖然欣欣向榮，但國內矛盾不少，民主黨上場後，未見扭轉特朗普執政4年的亂局，或是令部分美國人尋求再改變的原因。「如果Trump再度入主白宮，打返中美貿易戰，已經衰緊嘅內地同香港經濟，我唔敢想像仲可以點樣變得更差！」近日有美國本土調查指，特朗普是歷任美國總統中評分排名最低的一位，然而上屆選舉卻幾乎戰至最後一刻才敗陣，或側面反映評分與支持率，未必有必然關係。

「你哋成日覺得Trump主政會不利中國，呢幾年拜登做返總統，你覺得有咩係好咗？」已退休的B拋磚引玉，隨即引起大家水深思。這幾年，貿易戰雖然不再，但Trump任內簽署的禁令，例如中移動（0941）、中海油（0883）在內的股票禁買「黑名單」，至今依然生效，拜登政府並未就此作出任何改變。疫情3年令出口大受打擊，就算加不加關稅，需求少了就是少了。科網股爆破、房地產危機，這些自身出現在國內的問題，似乎與誰人當美國總統無關。

「或者咁講，我呢啲靠被動收入嘅已退休人士，唔多唔少都拎住啲港股，特別係收息股。睇住呢年幾港股係咁跌，自己個港股Portfolio亦不斷縮水，都會質疑自己Trade嘢能力係咪已經退化晒。」投行前輩當然不會將全部雞蛋放在同一個籃子上，我肯定B除了港股，不同Asset Class亦有涉獵，退休生活才過得如此寫意，也肯定他輸在港股上的，不過是九牛一毛。「早排我特登Review個List，諗住整合吓啲持股，你估呢段時間，咩股份表現最好？」

「就係特朗普禁令，唔俾美國人買嗰幾隻股！你話諷唔諷刺？」B停頓了才幾秒，已即時自問自答提供答案。「中移動、中海油，不嬲高息，表現又穩定，抗跌力十足，就連聯通（0762）、中電信（0728），表現都唔太失禮。係隻中芯（0981）真係搞唔掂，不過呢個係技術問題，全世界嘅芯片股都大升，得中芯表現差，代表佢啲產品，真係唔夠砌，神仙都難救。」

「中移動、中海油，你都識講係高息股，一向有捧場客，同埋中海油得5倍PE，你要沽都唔會搵佢沽啦！」同場的後輩C似乎不認同前輩B的看法，忍不住提出質疑。「而家跌得多嘅科網股，本身低息又高PE，股市估值要調整，理性市場一定會沽呢啲股先。制裁股咁啱撞正係食息一族最愛嘅高息股，邊關特朗普時？」

「一隻股升唔升，除咗要提基本分析，亦要睇資金流。講到尾，就算間公司好賺錢，若果無資金買，都係唔會升。」從B的語氣聽來，倒不覺得C是冒犯，反而很享受退休後，已很久未試過在股票分析上的理性討論。「呢幾隻被制裁嘅中資股有個特點，就係美資一早已經沽晒，而沽貨嗰陣，由於關乎國家面子，加上當時經濟唔錯、手頭充足，基本上外資沽幾多，北水就接幾多，股價喺納入黑名單嗰段時間，唔止唔跌，仲有得升！」

「當年禁令由出到生效，啲人仲笑Trump，邊有人制裁其他國家，係限制唔俾自己人買？」類似的討論，業界討論已久，事實上制裁股不能買事小，但美資行不能交易期指事大，動輒損失數以球美元計的生意。至今雖然已經有旁門方法解決，例如美資行在外地成立JV，再將交易期指的簿Book在該JV內，繞過美國人身份，但若追究起來，也不知是不是真的合規。「不過正因為Trump有制裁令，呢幾隻股份外資已經沽無可沽。北水『食息』又好，國家隊唔郁又好，總之無咩點沽過，先支持到呢幾隻中資股嘅表現，同李特首一樣咁優秀。」

「呢年幾港股係咁跌，雖然官方唔肯承認係外資唔玩，但大家心知肚明係咩一回事。陰乾式下跌，唔單止外資，甚至連北水都走緊，危機當前，梗係拎返個錢旁身啦。」經濟不景最考驗流動性，正如誠哥也預言「山雨欲來」，要至少保留兩三年營運資金。「所以話，好彩有特朗普嘅制裁令，就算而家外資點沽，都唔關呢幾隻股份事，成為跌市奇葩，特朗普應記一功！」這應該不是Trump政策最初的目的，但結果演變成這樣，誰估計到呢？

「拜登同特朗普，如果有得揀，你會想邊個做？」本來認為特朗普再度主政會令經濟更差的A，看法似乎已有些少動搖，改為向前輩B詢問看法。「梗係Trump啦，若果佢整多幾條禁令，雖然外資都已經走得七七八八，但民族情緒當前，制裁名單自然就會變成北水買貨名單，有資金肯買，自然就會推郁返股價！講到尾，支持中資股，我只信特朗普！」

聽到最終竟得出如此結論，眾人不禁失笑。

羅仕揚