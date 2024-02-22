報告提到，雖然私募股權行業整體而言於去年下行，但在亞太地區所有行業中，科技、媒體和電信行業仍穩 坐交易額榜首，主要得益於人工智能的驅動；按地區計，日本於去年仍然為最受私募股權投資者追棒的亞洲國家，其次則為澳洲及印度。

報告指，日本銀行的持續貨幣政策支持及所導致的日元貶值，令日本公司的估值吸引，再加上經歷半導體短缺後恢復的汽車生產，以及東京證券交易所增強企業管治改革的力度，均令私募股權交易變得活躍；印度方面，則受惠於國際貿易糾紛及政治緊張局勢加劇，以及中國內房市場持續疲弱，均繼續削弱投資者對中國的興趣，令該國迅速擴張的經濟及暢旺的股市日益獲得投資者青睞。

湯飈預計，今年買家與賣家的估值差距會繼續收窄，私募股權投資公司其中一個常用的收窄估值差距的策略就是盈利結算（Earn-out）協議，賣方須在被收購的 公司達到某個未來盈利目標後才能獲買方支付相應代價，以保障賣家的最低售價；另外， 附加型併購(Add-on acquisition) 則為另一漸趨普遍的交易結構，旨在彌補投資組合中較大公司在人才和科技上不足之處， 並促進新購入公司和現有所投資的公司之間的協同效應。

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