本地地產股希慎（0014）2023年業績出爐，全年虧損收窄下，公司仍將第二次中期息縮水30.8%，令全年股息減25%至1.08元。集團首席財務總監賀樹人直言，以往2019年社會事件及三年疫情希慎業務均受到影響，惟無影響派息，但基於希慎一向審慎理財兼作風穩健，「唔會做到最後一蚊無埋先做嘢」，現時「香港經營環境有唔同挑戰，派息完全唔調整係不切實際」，集團希望重訂派息水平後，在視乎經濟情況下「未來幾年能提供相對穩定的派息情況」。
希慎主席利蘊蓮亦同樣強調，集團一向審慎理財，面對全球的不穩定因素，但有信心香港愈來愈好，對將來好有信心，加上認為市場上有「好吸引、值得投資的項目係出面」，故派息較保守。她指出，目前正用心改良核心區，加上有較大型的加路連山道項目﹔以及一些非核心的大灣區共享工作間、醫療及保健業務都在發展中，又有上海投資物業上海利園等，將資金用於為希慎下一個百年「Build for the further（建設未來）」。
談到本港市道，集團執行董事及首席營運總監呂幹威指，雖然經濟復蘇未如預期，但商戶對重新入駐商場有一定意願，集團獲得不少租務查詢及客戶選擇進駐，情況審慎樂觀。雖然集團去年平均約10%的商舖樓面面積因利園區的重大優化工程而關閉，但新裝修的商舖樓面均有雙位數租金增長。
呂幹威續指，支持政府好積極提升經濟，集團亦推出多項有特色及吸引力的活動響應政府，吸引遊客以至本地消費者。利蘊蓮指，希慎以社區商業模式打造利園，政府的支持幫到公司發力，效果非常理想。
希慎於2023年12月31日，債務組合的平均還款期約為4.5年，2022年則為4.8年。集團約有1.58億港元債務於2024年到期、27.72億元於2025年到期，20.88億元於2026年到期，直至2027年始為債務高峰，達116.86億元。集團指暫無償債壓力。
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