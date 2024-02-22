恒指今早低開13點，高位升239點，低位跌78點，高低波幅318點。非必需消費品、通訊服務、能源股推動大市。上升股份比例為41.09%，下跌為24.66%，無升跌為34.23%。

恒指收市升239點或1.45%，報16742點，大市成交金額1000億元，較上日減少18.25%；國指升115點或2.05%，報5758點。恒生科技指數收報3410點，升1.75%。

藍籌股成交金額498.74億元，佔大市成交49.87%；科指成份股成交金額206.8億元，佔大市成交20.68%；國指成份股成交金額388.48億元，佔大市成交38.84%。

24隻雙櫃台股，總成交0.41億元人民幣，相當於約0.44億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少32.25%，至67.62億元，佔大市成交6.75%。牛熊證成交金額27.74億元，減少39.58%；窩輪成交金額39.87億元，減少25.99%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。匯控（0005）、創科實業（0669）、銀娛（0027）拖累大市。

藍籌71隻升，10隻下跌，1隻無升跌。中升（0881）升7.49%，收報14.92元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌1.77%，收報44.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）創上市新高，見357.8元，收報355.6元，升7.3%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報8元，跌2.44%。

恒指上試100天線(16775.57點)。科指升穿50天線(3403.92點)。

北水南下合計淨流入47.77億元，較上日增加341.39%，淨流入金額是2024年1月26日53.23億元後最多。北水連續第6日流入，累計流入205.42億元，對上一次連續6日淨流入是1月19日。南水北上合計淨流入36.9億元人民幣，較上日減少72.86%，連續第2日流入，累計流入172.84億元。

A股連升表現

上證連升7日，累計升286.173點，對上一次連升7日是2020年7月8日；深成指連升7日，累計升216.995點，對上一次連升7日是2023年1月10日；滬深300連升8日，累計升307.04點，對上一次連升8日是2020年7月9日。

三大指數表現

恒指曾升最多1.45%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為3.13%。高見16742.95點，是2月21日16756.01點後最高。收市報16742.95點，是1月2日後收市新高，當日報16788.55點。連升3日，累計升587.34點，對上一次連升3日是2月16日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月15日。

科指曾升最多1.75%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為4.8%。高見3410.02點，是2月21日3421.13點後最高。收市報3410.02點，是1月12日後收市新高，當日報3470.64點。連升3日，累計升156.93點，對上一次連升3日是2月16日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月14日。

國指曾升最多2.05%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為4.01%。高見5758.46點，是1月2日5805.47點後最高。收市報5758.46點，是2023年12月29日後收市新高，當日報5768.5點。連升3日，累計升273.58點，對上一次連升3日是2月16日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月15日。

午後消息股表現

香港科技探索 （1137） 旗下HKTVmall fb湧現疑似追數留言 HKTVmall：財務狀況穩健。收報1.99元，升1.02%。

小鵬汽車（9866）與阿聯酋經銷商Ali & Sons建立戰略合作伙伴關係。收報47.55元，跌1.14%。

保利置業（0119）發盈喜 料多賺不少於70%。收報1.53元，升4.08%。

聯想集團（0992）第三財季盈利跌23%至3.37億美元 略勝預期。收報8.84元，升3.27%。

希慎興業（0014）去年虧損收窄至8.72億元 派息削三成至81仙。收報13.24元，跌4.06%。

今早及隔晚消息股表現

匯控（0005）大削全球商業地產規模 美國降27%。收報59.6元，跌1.08%。

攜程（9961）第四季少賺36% 全年則多賺6倍。創上市新高，見357.8元，收報355.6元，升7.3%。

多間公司快今日公布業績，績前表現如下，英皇文化產業（0491）收報0.045元，無升跌。香港電訊－ＳＳ（6823）收報9.13元，跌0.65%。信和置業（0083）收報8.31元，升0.73%。數碼通電訊（0315）收報4.07元，跌0.97%。黛麗斯國際（0333）收報0.32元，無升跌。

中國天化工（0362）：大股東唐一端悉售股份予張鴻。收報0.095元，升1.06%。

濠暻科技（2440）：上市後合規成本漲，拖累去年盈利跌最多37%。收報1.28元，跌5.19%。

李思廉及張力等高層因富力（2777）未按時披露業績，遭上交所公開譴責。收報1.13元，升1.8%。

長江生命科技（0775）發盈警，料去年盈利大幅倒退。收報0.52元，跌1.89%。

冠君產業信託（2778）去年可分派收入跌14%至11.2億元。收報1.7元，跌3.95%。

中信系董事及中高層管理人員斥至少1億元買入中信股份（0267）。收報8.25元，升1.35%。

煤氣（0003）及港華（1083）CPD氣候變化評分調升至A-。煤氣收報6.05元，跌0.33%。港華（1083）收報2.93元，升0.69%。

宏華集團（0196）料去年虧損大幅收窄。收報0.092元，無升跌。

盈大地產（0432）2023年全年虧損4.66億不派息。收報0.233元，跌0.43%。

GIC減持香港寬頻（1310） 持股事隔兩年首低於8%。收報3.32元，跌0.9%。

高盛將李寧（2331）評級降至「中性」，目標價下調至22元。收報20.5元，升3.12%。

匯控（0005）：不認同羅奇「香港玩完論」，仍是全球具主導地位的金融中心。匯控：減息帶動非利息收入，抵消淨息差收窄影響，冀未來維持合理派息率。收報59.6元，跌1.08%。

摩通減持港交所（0388）、比亞迪（1211）至5%以下。港交所收報254元，升1.6%。比亞迪（1211）收報187.3元，升0.54%。

軟銀減持商湯（0020）至9.98%。收報0.93元，升2.2%。

港通控股（0032）發盈喜，轉賺4.5億元。收報7.61元，升0.13%。

破頂股表現

破頂股包括，國銀金租（1606）創上市新高，見2.28元，收報2.19元，升3.3%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見42.8元，收報40.1元，跌3.14%；中環新能源（1735）創上市新高，見5.96元，收報5.91元，升0.17%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見14.94元，收報14.94元，升4.92%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見20.48元，收報20.44元，升3.34%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1044.05元，收報1044.05元，升0.06%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19.86元，收報19.8元，升0.97%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1113.75元，收報1113.75元，升0.01%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見87.66元，收報87.6元，升0.18%；知行汽車（1274）創上市新高，見64.2元，收報63.1元，升0.8%；美中嘉和（2453）創上市新高，見16.68元，收報16.68元，升6.38%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見83.22元，收報83.22元，升2.06%；首創鉅大（1329）創52周高，見0.95元，收報0.95元，無升跌；思考樂教育（1769）創52周高，見3.79元，收報3.74元，升23.43%；ASMPT（0522）創52周高，見92.4元，收報91.35元，升3.57%；中國財險（2328）創52周高，見10.74元，收報10.68元，升6.16%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見357.8元，收報355.6元，升7.3%；中石油（0857）創52周高，見6.3元，收報6.28元，升5.72%；中海油（0883）創52周高，見16.34元，收報16.28元，升5.85%；神華（1088） 創52周高，見32.45元，收報32.3元，升5.04%；農業銀行（1288）創52周高，見3.3元，收報3.3元，升1.23%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.405元，收報0.44元，無升跌；包浩斯（0483）低見0.33元，收報0.36元，跌6.49%；新威國際（0058）低見0.06元，收報0.06元，跌13.04%；思捷環球（0330）低見0.249元，收報0.25元，跌5.66%；富陽（0352）低見0.086元，收報0.086元，跌9.47%；包浩斯國際（0483）低見0.33元，收報0.36元，跌6.49%；北大資源（0618）低見0.053元，收報0.056元，跌5.08%；利記（0637）低見0.132元，收報0.138元，跌8%；百仕達控股（1168）低見0.081元，收報0.083元，跌1.19%；廣匯寶信（1293）低見0.171元，收報0.171元，跌6.04%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，1957 & Co.（8495）低見0.189元，收報0.189元，跌3.08%；大同機械（0118）低見0.189元，收報0.214元，跌6.96%；萬邦投資（0158）低見92.3元，收報92.3元，無升跌；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.56元，收報0.58元，跌1.69%；博富臨置業（0225）低見6.1元，收報6.1元，跌0.49%；華信地產財務（0252）低見3.1元，收報3.1元，無升跌；天德地產（0266）低見2.2元，收報2.2元，無升跌；太興置業（0277）低見2.6元，收報2.6元，無升跌；中國華君（0377）低見0.85元，收報0.85元，無升跌；中國醫療網絡（0383）低見0.69元，收報0.69元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，順風清潔能源（1165）平上市低位0.013元，收報0.025元，升92.31%；高力集團（1118）創52周高，見0.98元，收報0.94元，升36.23%；旅橙文化（8627）收報0.115元，升35.29%；寶新置地（0299）收報0.233元，升30.17%；佳民集團（8519）創52周高，見0.165元，收報0.162元，升29.6%；萬隆控股集團（0030）收報0.184元，升27.78%；高維科技（2086）收報0.75元，升27.12%；易點雲（2416）收報4.2元，升26.89%；聯眾（6899）收報0.25元，升25.63%；志道國際（1220）收報0.089元，升25.35%；中國中藥（0570）收報4.26元，升24.2%。

下跌異動股，包括，環球戰略集團（8007）收報0.069元，跌30.3%；新華通訊頻媒（0309）收報0.032元，跌25.58%；新利軟件（8076）收報0.012元，跌25%；偉鴻集團控股（3321）收報0.62元，跌22.5%；朗華國際集團（8026）收報0.325元，跌20.73%；富一國際控股（1470）收報0.051元，跌20.31%；百信國際（0574）收報0.056元，跌20%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.05元，跌19.35%；巴克１７９８集團（1010）收報0.47元，跌18.97%；紫荊國際金融（8340）收報0.151元，跌18.82%；太和控股（0718）收報0.026元，跌18.75%。

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