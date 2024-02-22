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銀行公會：零售銀行2月下旬起 推反惡意程式保安防詐騙

香港銀行公會今天宣布，主要零售銀行按照金管局和香港警務處的建議及指引，將由今年 2 月下旬起，依據各自的實施時間表，推出為其客戶及系統而設的額外反惡意程式保安措施。銀行業界亦有參考海外市場打擊詐騙活動的經驗，而作出相關安排，以應對日新月異的惡意程式及助客戶避免受騙。

新反惡意程式會當客戶的裝置被偵測到惡意或可疑應用程式時，其反惡意程式保安措施則會立即啟動，以阻止登入銀行應用程式、提示用戶刪除惡意或可疑應用程式，或者在處理交易前撤銷過多的應用程式權限。

銀行公會解釋，有關保安措施的主要目的，旨在保護銀行帳戶免於未經授權的存取。而相關措施不會涉及對客戶流動裝置的監控或監視，也不會收集或儲存任何個人資料。

銀行公會提到，即使相關保安措施或會影響客戶進行銀行交易時的體驗，銀行仍會致力在降低詐騙風險及提供流暢的數碼銀行體驗之間，取得適當的平衡；銀行亦會審視目前在不同服務渠道上，用作偵測詐騙及驗證客戶身份措施的有效性。

另外，香港銀行公會提醒市民，在任何情況下，都應提高警覺，絕不要在非官方來源下載應用程式。

 

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