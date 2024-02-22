香港航空公布，今年合資格員工獲加薪平均3.8%，於2024年2月1 日起生效。公司在2023年的營運復蘇進度甚為理想，包括恢復了25個目的地，以及達成了平均85%的載客率。
今年所有合資格員工，包括機組人員和後勤員工將獲加薪平均3.8%；而主要從事維修和工程相關工作的技術人員，將獲加薪平均5%。此次調整中，個人加幅之百分比乃基於2023年進行的員工績效評估結果而決定。
此外，機師的飛行時薪將增加多達5%，而員工亦將如去年一樣繼續有機會獲得酌情花紅，派發情況要視乎公司業績和個人表現是否達到規定的評估標準而定。
香港航空主席孫劍鋒表示，展望未來，將繼續致力於實現可持續及策略性業務發展。隨著今年更多飛機加入機隊以及引進新機型，將顯著提高營運效率，進一步擴大航線網絡覆蓋。在市場投入方面，會繼續加強投放資源在內地和日本地區，同時也希望推出更多休閒旅遊目的地，帶給旅客更多選擇。
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