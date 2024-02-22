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新地郭基煇：樓市已跌近25% 負財富效應顯現 「大家都傷緊」

市場聚焦下周公布的《財政預算案》會否撤辣刺激樓市，新地（0016）執行董事郭基煇在一個活動中表示，地產建設商會及集團已表達撤辣訴求，樓市已下跌近25%，造成的負財富效應愈來愈大，形容「大家都傷緊」，問題亦已牽涉整體經濟，影響未來經濟發展動力及走向，政府應重視及務實對待。

他粗略估計，以全港140萬個私樓家庭，外加40萬個居屋家庭計，負財富效應巨大，至今已蒸發2.5萬億元，可見樓價下跌對整體市場帶來嚴重衝擊。而此180萬個置業家庭能否累積到財富，亦與消費相關，並將影響未來經濟發展。

郭基煇又表示，新地向內地工程機械企業三一集團購置九部純電動建築設備，佔集團建築力規模三分一，以零排放的電動設備取代傳統柴油設備，在推動集團建築電氣化、減少工地碳排放方面踏出重要一步，並為建造業界帶起示範作用。

他指，新地積極投入資源在各方面推動節能減排，期望財政預算案對綠色建築亦會有更多優惠。新地是次購買三款共九部純電動建築設備，分別為五部汽車伸縮吊機、兩部混凝土攪拌車，以及兩部拖式混凝土泵，部分設備已正在用於新地不同項目，包括馬鞍山附近的西沙大型項目、香港商用航空中心擴建項目、古洞和掃管笏的

發展項目等。

郭基煇未有透露設備的總投資額，僅指是相當的資本開支，但預計可在一年至一年半可回本。

 

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