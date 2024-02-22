政府發言人表示，部分受農曆新年時間不同所造成的基數效應影響，1月份基本消費物價通脹明顯放緩。因此，待有2月份數據後，將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。主要組成項目中，基本食品的價格在高比較基數下按年下降，能源相關項目價格進一步向下。外出用膳及外賣和衣履的價格錄得相對快的升幅。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

政府發言人表示，展望將來，整體而言通脹在短期內應會保持溫和。本地成本或會隨着香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會繼續緩和。政府會繼續留意情況。

報告指，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年1月止的三個月的平均每月變動率為0.0%，而截至2023年12月止的三個月的相應變動率則為0.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.0%及0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年1月份的按年升幅分別為2.0%、1.6%及1.5%，而2023年12月份的相應升幅則分別為2.7%、2.2%及2.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年1月份的按年升幅分別為0.5%、0.8%及1.0%，在2023年12月份的升幅則分別為1.1%、1.4%及1.8%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至今年1月止的三個月的平均每月變動率分別為-0.1%、0.0%及0.0%，而截至2023年12月止的三個月的相應變動率分別為0.5%、0.3%及0.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至今年1月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率分別為-0.1%、0.0%及0.0%，而截至2023年12月止的三個月的相應變動率則分別為0.0%、0.1%及0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年1月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升19.5%）、衣履（上升3.5%）、外出用膳及外賣（上升3.1%）、住屋（上升2.9%）、雜項服務（上升2.2%）、雜項物品（上升1.9%），以及交通（上升1.8%）。

另一方面，綜合消費物價指數在今年1月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌7.6%）、基本食品（下跌2.3%），以及耐用物品（下跌1.4%）。

截至今年1月止的3個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.2%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升2.6%、2.1%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.3%、1.0%、1.3%及1.6%。

截至今年1月止的12個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升2.0%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.2%、1.9%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.6%、1.6%、1.5%及1.7%。

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